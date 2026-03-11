Paso a Chile: cómo está el tiempo en alta montaña

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Qué dice el pronóstico.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este miércoles, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa cielo despejado durante toda la jornada. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 3°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: