Paso a Chile: el estado del corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este martes el pronóstico de Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 4°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7° En tanto, para el miércoles se prevé el ingreso de un frente frío con zonda en precordillera.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: