Manuel Llanos Gorichon, qué piensa Chile sobre trenes de cargas desde Mendoza

Es antigua la relación con Mendoza y Argentina que exhibe el diplomático de carrera chileno Manuel Llanos Gorichon , a tal punto que conoce al gobernador Cornejo desde antes que lo fuera e incluso al presidente MIlei , al que recuerda en su rol de analista financiero de un proyecto faraónico para facililitar el tren de carga desde nuestro país hacia Chile .

De modo que la suya es una voz autorizada pero no oficial, aunque sí representativa del Estado y de las corporaciones.

¿Es uno de los voceros del establishment? Es probable. Pero es apenas uno de sus roles. Y aunque le sale bien no creo que sea el que más le agrada a Manuel.

Llanos Gorichon es un diplomático muy consustanciado con la bilateralidad. Tanto que se casó con una argentina. Tanto que conoce la política al detalle en ambos lados de la cordillera. Tanto que ha participado en varias funciones en proyectos de empresas integradas a los dos países. Tanto que es un animador de las negociaciones entre empresas privadas.

Y pese a su confuso mensaje aquí, es sabido que el presidente de Chile José Antonio Kast lo tiene en una lista de próximos nombramientos de embajadores chilenos. Él dice que no. Pero, ¿qué puede decir un diplomático en esta circunstancia?

No lo votó en la primera vuelta, ya que lo hizo por la candidata clásica de la derecha chilena Evelyn Matthei, pero sí lo respaldó en la segunda. Y Kast lo sabe. Y sabe que si es presidente hoy una de las causas es por ese franja de votos que ni lo pensó ante la idea de una candidata presidencial del Partido Comunista.

Intuyo que si Llanos Gorichon tendría que votar en Argentina lo haría por una centro izquierda moderada. Intuyo que si Llanos Gorichon tendría que votar en Argentina lo haría por una centro izquierda moderada.

Manuel Llanos Gorichón diplomático chileno-7 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Manuel Llanos Gorichon

Me prometió la primera nota en caso que sea designado embajador por la administración de José Antonio Kast. Todos ustedes son testigos.

En Chile la mayoría de las políticas públicas funcionan mejor que aquí. De hecho, funcionan. No como aquí: que ni siquiera existen. En Chile ese apego da frutos, el país progresa. Más. O menos. Pero va.

Uno observa en Chile que pasan los gobiernos, el mandatario puede tener su ideología, la que sea, pero a la hora de decidir sobre ciertos asuntos sus caprichos son detenidos por algo mayor. Y esto es en general lo que estudiaron y concluyeron antes unos tipos que profesionalmente marcaron un rumbo, una estrategia, un plan. Pensando en lo más eficaz y conveniente para Chile.

En Argentina las verdades y las "postas" sobre el progreso duran meses, a veces minutos. Pero lo jodido no eso eso: el tiempo. Lo jodido es que no nos hacen progresar. Ni de un lado, ni del otro lado. Y acomodan la bocha para buscar algún índice que les de razón. Y desde ahí refutan

Mensaje para los unos y los otros (hoy es Manuel Adorni, antes era Gabriela Cerruti y así...):

"Señores en Argentina:

No nos importa su razón ni su credo ideológico ni su nada. Nos importa que en el país tengamos un plan. Y que ustedes se vayan o lleguen al gobierno y que ése plan siga, permanezca. No queremos más "postas"; queremos resultados. No queremos el narcótico placentero que afecta lo inmediato, pero tampoco queremos bancar estupideces apocalípticas, religiosas, vanidosas. Atte".

Chile

Y entonces en Chile los caprichitos de los inquilinos del poder en La Moneda son tratados en otras áreas, como la psicología o el deporte o cualquier otro gueveo menos ofensivo para la historia y la economía del país.

No está nada mal, eso.

Las política públicas son cosa seria, hechas por gente seria, bajo una visión seria.

En Chile funciona. Y el remanido y cansino proyecto de trenes de cargas de Argentina hacia Chile ya encontró su primera oposición en Chile

Aquí, ni siquiera se considera llamar a los mejores en sus áreas para recibir sus aportes en un plan estratégico. Podes seguir bardeando a tu espejo, o a quien quieras, pero dejá que los que saben hagan su trabajo y respeten ese aporte. No los va a distraer de una dialéctica ya aburridísima y a nosotros nos viene regio.

Todos ganamos, si lo piensan mejor.

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Entrevista Manuel Llanos Gorichón, Diplomático Chileno

Trenes de carga

Llanos Gorichon conoce a todos los radicales que hoy están en el gobierno. Muchos de ellos lo consultan. Y obtienen de él lo que el país vecino prioriza en todo movimiento binacional.

Pero también al conoce al presidente Javier Milei, de las épocas en que era analista financiero de la Corporación América de Eduardo Eurnekian. Cuando surgió el mega proyecto del empresario con raíces armenias fue Milei a quien le tocó exponer sobre la viabilidad y los recursos que se precisaban para una obra colosal.

Todo aquello fracasó. En modo rotundo. Todos los esfuerzos fueron en vano.

Y ahora como presidente de Argentina, Javier Milei ha dispuesto que el mecanismo económico llamado Rigi sea el tutor para un proyecto que modernice la red ferroviaria en Argentina. Hace foco esta decisión en las exportaciones. Y en ese plano Mendoza es vital en el diseño de obras para agillizar las exportaciones mediante un tren de cargas moderno y eficiente.

Circula un estudio de factibilidad encargado por los gobiernos de la región de Cuyo, del cual muchos funcionarios que deberían saber de él no tienen la menor idea.

En ese estudio se concluye que lo estratégico para Argentina es montar infraestructura en Malargüe, al sur de Mendoza, para utilizar el Paso Planchón para conectarse con los puertos de Chile.

Manuel Llanos Gorichon es terminante: a Chile esta opción no le interesa. Para nada. Repito: para nada El diplomático insiste en que la posición fijada al otro lado de la cordillera es modernizar el paso actual. Y dice que ellos saben cómo hacerlo.

La obra que arroja el estudio de factibilidad encargado por Mendoza, San Juan y San Luis contempla un proyecto millonario para modificar la logística de exportaciones principalmente desde Vaca Muerta. Calculan que lo mínimo que requiere la inversión es una cifra de 4 mil millones de dólares.

Manuel Llanos Gorichón diplomático chileno-4 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Paso a Chile

En su explicación más técnica sobre la logística que debiera priorizar Argentina, el entrevistado ofrece variasa precisiones sobre el crecimiento de las cargas desde Mendoza a Chile en las vías habituales. También precisa estadísticas y cifras certeras de lo que significa este Paso a Chile para las exportaciones salidas de Mendoza.

E incluso detalla las prioridades del gobierno de Kast en la inversión en puertos chilenos. Los vecinos deben apelar a una nueva política en ese sector, a partir de la operatividad en Perú del Puerto Chancay, una descomunal inversión de China que coloca al Perú como un centro estratégico para exportar hacia Asia Pacífico.

Chile no quiere quedarse atrás. Y recobrar el protagonismo es un objetivo declarado. Para el comercio internacional la infraestructura en puertos es clave. Ya que asegura el movimiento de millones y millones de dólares para la economía y el crecimiento de actividades relacionadas.

Esta historia recién comienza.

Y queremos pensar, nos gustaría creer, que una nueva logística internacional de Argentina en cargas ferroviarias no acabará como otro fracaso rotundo.