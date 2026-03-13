El tren Mendoza- Chile se instala en agenda pero genera dudas

En el Sur, hay encuentros, agenda y como contó MDZ, además, la decisión de los gobiernos de Mendoza, San juan y San Luis , de que el tren a Chile sea a través del paso El Planchón que queda en Malargüe y que se llama Vergara del lado chileno.

Sin embargo, a algunos sectores les genera duda: no hay un comité binacional para impulsar este paso. Es decir no hay una comisión conformada por ambos países, Argentina y Chile. De hecho, el Paso Las Leñas tiene comité binacional pero aún no hay nada firme.

Eso sí, se cree que a partir de ahora, con el nuevo gobierno chileno, José Antonio Kast, de ultraderecha como su par argentino Javier Milei, pueden avanzar estos proyectos. Pero depende de decisiones políticas conjuntas y prioridades.

La palabra tren es siempre sinónimo de esperanza en los lugares donde dejó de pasar. Pero además hay un viejo proyecto que a veces encarnó la idea del Trasandino, para que volviera a unir Argentina con Chile. El Ferrocarril Trasandino fue una histórica línea férrea de 248 km inaugurada en 1910 que conectó Mendoza (Argentina) con Los Andes (Chile), cruzando la Cordillera de los Andes a más de 3.000 metros de altura, dejó de pasar y siempre está la añoranza de su regreso.

Sin embargo, ahora todo parece mirar al Sur. De hecho la Cámara de Comercio de San Rafael organizó un encuentro por este tema. En el mismo confirmaron que el proyecto técnico, del especialista Guillermo Murphy, seleccionó el Paso Planchón Vergara como el punto estratégico para el cruce fronterizo debido a sus condiciones geográficas únicas. A diferencia de otros pasos cordilleranos, esta traza permite la transitabilidad durante todo el año y elimina la necesidad de grandes excavaciones.

El proyecto del tren y por qué sectores de la dirigencia dudan

El proyecto del tren hacia Chile es de gran envergadura y su costo oscila entre los 4 mil millones de dólares. Mucho, sí, pero esa no sería la duda que se tiene sobre el proyecto. Sino que parte de la dirigencia sureña cree que no es factible mientras no haya volundad de ambos países, es decir de Argentina y de Chile, de que se concrete.

Para eso, aseguran que tiene que crearse un comité binacional, para avanzar con el paso. En tanto que El Paso Las Leñas sigue sin concretarse a pesar de los años que llevan las acciones para que se habilite y tiene una comisión de ambos países.

Las Leñas es una alternativa clave para fortalecer la conectividad internacional de los departamentos de la zona Sur de Mendoza (San Rafael, Malargüe y General Alvear), favorecer así su integración directa con Chile y potenciar las actividades comercial y turística de la región.