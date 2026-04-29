El Gobierno confirmó la fecha de cobro de los estatales mendocinos

Informaron cuándo estarán depositados los haberes correspondientes al mes de abril para los empleados públicos.

El Gobierno de Mendoza anunció que los trabajadores estatales mendocinos cobrarán sus sueldos este jueves 30 de abril.

A través de un mensaje difundido por las redes sociales oficiales, el Ejecutivo indicó que el próximo jueves 30 de abril estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales.

Como es habitual, el pago de los salarios se realiza el último día hábil del mes y en esta oportunidad se produce antes del fin de semana largo por la proximidad del feriado del 1º de mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozagobierno/status/2049460018353762644?s=46&partner=&hide_thread=false Mañana Jueves 30 de abril estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/wPPGjEBiGg — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) April 29, 2026