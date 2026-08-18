Diputados de Unión por la Patria presionan a bancos y billeteras por el costo de los préstamos y el avance del endeudamiento

Guillermo Michel presentó una denuncia ante Defensa de la Competencia para revisar las condiciones de los créditos que reciben millones de usuarios.

La Cámara de Diputados recibió otra propuesta que se suma al debate sobre el endeudamiento de las familias a partir de una presentación de Guillermo Michel, legislador de Unión por la Patria. El diputado llevó ante Defensa de la Competencia un pedido para revisar las tasas y las condiciones de los préstamos ofrecidos por bancos, billeteras virtuales y otros operadores de crédito. La denuncia alcanza a 91 billeteras virtuales y 687 entidades no financieras, entre cooperativas, mutuales y casas de crédito.

Michel sostuvo que el problema tomó una dimensión que excede las decisiones individuales de quienes recurren al financiamiento. El legislador afirmó que muchas personas toman préstamos para cubrir alimentos, servicios y gastos cotidianos, en lugar de destinarlos a la compra de bienes de mayor valor. La situación también tendría un impacto particular en las provincias, según el diputado, por la diferencia entre los ingresos y el costo de algunos servicios respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las billeteras virtuales se intensificó pero ya no compiten únicamente por ofrecer la mejor tasa de rendimiento, sino por convertirse en la herramienta financiera principal de sus usuarios. Archivo. El pedido de Diputados que apunta al costo de los créditos La presentación de Michel incluye a los bancos dentro del planteo ante Defensa de la Competencia. El diputado explicó que varias billeteras virtuales figuran en los registros del Banco Central bajo denominaciones bancarias. La denuncia busca que se revisen las tasas aplicadas y las condiciones de los préstamos otorgados por los distintos actores del mercado.

Según los datos aportados por el legislador, la deuda promedio del sistema formal ronda los $450.000, aunque ese cálculo no contempla los préstamos del circuito informal. Michel aclaró que no existen datos oficiales suficientes para medir ese segmento. El diputado también señaló que algunas personas recurren a cooperativas, mutuales y casas de crédito para conseguir financiamiento en distintas localidades del país.

Otro punto planteado por Michel se relaciona con las promociones de supermercados que permiten pagar en cuotas mediante billeteras virtuales. El legislador sostuvo que esas operaciones deberían informar el costo financiero total, tal como establece el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Según afirmó, esa información no siempre queda discriminada para el consumidor.