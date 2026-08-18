El Congreso analiza discutir una salida para quienes quedaron atrapados por el sobreendeudamiento
La iniciativa permite revisar obligaciones con varios prestadores para frenar intereses abusivos, cobros excesivos y el avance de la mora.
Frente al ajuste económico y el crecimiento de los créditos, la Cámara de Diputados tiene en sus comisiones un proyecto que busca darle una salida a las personas con múltiples deudas y dificultades para afrontar sus compromisos. La propuesta plantea un procedimiento judicial sencillo para quienes mantienen obligaciones con más de un prestador. El mecanismo que quedó bajo análisis de las comisiones de Usuarios y Consumidores y de Finanzas contempla créditos otorgados por bancos, fintechs y tarjetas de crédito.
El proyecto parte del diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, quien señaló que más del 38% de las personas endeudadas tiene menos de 25 años. El legislador también marcó una diferencia entre la mora bancaria y la registrada en las fintechs. Según sus datos, los bancos tienen un nivel cercano al 7% frente al triple que concentran las plataformas digitales.
¿Qué podría revisar un juez cuando la deuda se vuelve impagable?
El proyecto establece que un magistrado pueda estudiar el conjunto de obligaciones de una persona cuando existen deudas con distintos prestadores. El juez tendría la posibilidad de analizar las condiciones bajo las cuales se concedió cada crédito. La revisión también abarcaría los intereses, la buena fe de la contratación y eventuales abusos en las tasas. El planteo apunta a determinar si el crédito fue otorgado pese a que existían señales de que el deudor no tendría capacidad para devolverlo.
Juliano sostuvo que el problema no puede reducirse a una supuesta falta de educación financiera y se apoyó en el análisis de situaciones en las que las personas recurren a nuevos préstamos porque necesitan cubrir gastos básicos. La iniciativa busca atender ese circuito antes de que la acumulación de obligaciones termine por sacar al deudor del sistema financiero formal.
Así aclaro que el proyecto no contempla que el Estado se haga cargo de las obligaciones privadas, que no tendría costo fiscal y no trasladaría las deudas a organismos públicos. El objetivo consiste en que el Poder Judicial pueda intervenir sobre las condiciones de los contratos solo cuando existan indicios de abuso.
La iniciativa también pone el foco en las formas de cobranza que utilizan algunas plataformas digitales. Juliano contó que recibieron capturas de mensajes enviados a familiares de personas endeudadas y vinculó esas prácticas con billeteras virtuales o fintechs que cuentan con acceso a datos personales. La propuesta busca establecer límites frente al hostigamiento digital asociado con los reclamos de pago.
El Congreso acumula propuestas mientras crece la mora familiar
Así, el proyecto de Juliano se suma a las casi 30 iniciativas que acumula el Congreso en relación al sobreendeudamiento de personas y familias. Distintos bloques opositores plantearon mecanismos para reordenar obligaciones, reducir intereses y evitar que la mora termine en una exclusión financiera permanente.
Los datos del Banco Central citados en el debate muestran que la irregularidad del crédito a las familias llegó al 12,7% en junio. Los préstamos personales registraron un nivel de irregularidad del 15,9% y las tarjetas de crédito el 13,1%, siendo porcentajes que están en un aumento consecutivo desde hace 19 meses.