La oposición citó en el Congreso al embajador de Estados Unidos en medio de una escalada del conflicto con China

La Cámara de Diputados citó al embajador de Estados Unidos en Argentina , Peter Lamelas , para que concurra el 19 de agosto a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Su convocatoria se enmarca en las presuntas presiones y amenazas que, según denunció la cooperativa neuquina CALF, recibió por su vínculo comercial con la empresa tecnológica china Huawei .

La citación fue promovida por el titular de la comisión, el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva , después del encuentro que mantuvieron los legisladores con representantes de CALF. “El pasado martes recibimos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, que presido, a la Cooperativa CALF por los hechos de público conocimiento relacionados con las graves denuncias de presiones y amenazas”, señaló Leiva en sus redes sociales.

La intención de los diputados es conocer la versión del diplomático sobre las comunicaciones que un funcionario de la Embajada estadounidense habría mantenido con un gerente de CALF a raíz de las negociaciones de la cooperativa con Huawei.

La discusión se produce, además, en medio de la creciente disputa entre Washington y Beijing por el avance de compañías chinas sobre áreas consideradas estratégicas. En ese escenario, la Embajada china salió a cuestionar las presiones y defendió la posibilidad de que la Argentina defina libremente sus acuerdos comerciales y tecnológicos.

El embajador de EE.UU., Peter Lamelas, fue convocado para el próximo 19 de agosto, a las 13h, por la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados. Esperamos su presencia para abordar la grave situación e irregularidades expuestas por los miembros de la cooperativa CALF de… https://t.co/BLjm79zAfe

El conflicto se produce por el malestar de la gestión de Donald Trump por la posibilidad de que China amplíe su infraestructura tecnológica en la región y frente al escenario de que China actualice los equipos de la estación espacial que funciona en Bajada del Agrio. En todo este contexto, la Argentina renovó el swap de monedas con Beijing.

El portavoz de la embajada, Wang Wei, sostuvo que los comentarios de Lamelas "ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos" y revelan "una mentalidad de suma cero propia de la Guerra Fría". El comunicado del gigante asiático expresó el "fuerte descontento y rotundo rechazo" ante las afirmaciones del diplomático norteamericano.

Qué había dicho Peter Lamelas

Lamelas sostuvo que el problema no se limita a qué empresa provee determinados equipos, sino al destino de la información que circula por esas redes. “La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó, al reconocer que Estados Unidos podría quitarle la VISA a los directivos de esas empresas argentinas por avanzar en los acuerdos con las tecnológicas asiáticas.

Este jueves, el diplomático americano habló del conflicto en el marco de un foro que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, denunció.

"¿Por qué en los Estados Unidos no se puede comprar ni vender equipo de Huawei? No hay duda que las empresas de los Estados Unidos son líderes globales de seguridad y transparencia, y esas empresas de los Estados Unidos no usan tecnología crítica de China", añadió.

La citación parlamentaria coincidió con una reunión que Lamelas mantuvo con autoridades de CALF en la residencia oficial de Estados Unidos.