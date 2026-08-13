Las preocupantes condiciones a bordo del portaaviones de EE.UU. que lleva más de 250 días en el mar por la guerra de Irán

Miles de militares de Estados Unidos que llevan más de 250 días viviendo a bordo de un portaaviones están sufriendo escasez de alimentos, averías en las tuberías, agotamiento y otras dificultades.

La situación ha llevado a los congresistas a exigir explicaciones al Pentágono y a presionar al gobierno de Donald Trump por la guerra contra Irán.

Varios medios que cubren el sector militar informaron que personal naval a bordo del USS Abraham Lincoln también ha considerado saltar por la borda.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, calificó el jueves de "completamente tergiversadas" las informaciones sobre las malas condiciones.

El portaaviones zarpó de California en noviembre de 2025 con destino al mar de China Meridional y fue enviado a Medio Oriente antes de los ataques contra Irán en febrero.

El despliegue, que originalmente debía finalizar en mayo, se ha prorrogado en repetidas ocasiones. No se ha anunciado una fecha de regreso.

Pero este jueves, varios medios informaron que Estados Unidos se está preparando para reemplazar el portaaviones con otro, el USS George Washington, como parte de un plan de rotación previamente programado.

"Merecen atención inmediata"

El senador demócrata Richard Blumenthal enumeró las dificultades que se reportan en el portaaviones USS Abraham Lincoln, con unas 5.000 personas a bordo, en una carta dirigida a Hegseth.

"Escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería, deterioro de la salud mental, preocupaciones sobre la seguridad en cubierta e interrupciones en el sistema postal, que han provocado que muchos paquetes de ayuda destinados al barco se pierdan en tránsito durante meses", detalló.

"Estos informes merecen atención inmediata", escribió Blumenthal, quien es miembro del Comité de Servicios Armados, "pero también plantean una cuestión más amplia: si la Armada puede mantener el ritmo operativo que ahora se exige a su flota de portaaviones".

El también senador demócrata Ruben Gallego pidió a las fuerzas armadas que permitan a una delegación del Congreso visitar el barco y "realizar una investigación de supervisión sobre esta horrible situación", publicó en X, añadiendo: "No hay razón para negar el acceso".

Reuters El portaaviones USS Abraham Lincoln ha sido pieza clave en la ofensiva de EE.UU. contra Irán.

Afectaciones a la salud mental

Citando a dos funcionarios anónimos, la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU., informó que a principios de este mes un marino cayó por la borda y fue rescatado por un helicóptero, atendido por el departamento médico y trasladado fuera del barco para recibir atención médica adicional.

Las circunstancias del incidente están siendo investigadas.

Los periódicos Military Times y Stars and Stripes también informaron a principios de esta semana que varios militares habían considerado suicidarse saltando por la borda, según sus familiares.

Aseguraron que permanecer en el mar durante largos periodos y las condiciones a bordo estaban afectando la salud mental de algunos.

Según los reportes, esas condiciones también incluyen no poder lavar la ropa durante más de una semana y no poder comer alimentos frescos debido a las visitas poco frecuentes a los puertos, cuando a las tropas no siempre se les permite abandonar el barco.

Un familiar de uno de los marineros a bordo del barco declaró a BBC News que su familiar ha perdido 29 kg desde que comenzó su despliegue.

La persona, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que su pariente confirmó que los marinos intentaron saltar del barco.

En conversaciones recientes de WhatsApp, expresó: "Estoy muerto de cansancio. Muerto".

Reuters Lo prolongado de los despliegues ha tenido un peso en el ánimo a bordo del USS Abraham Lincoln, según diversos reportes.

El marinero describió el ruido y las vibraciones constantes, procedentes del motor del barco y de los aviones que despegan y aterrizan.

"Él conoce la misión y sabe que esta no va a ser la situación ideal. No son vacaciones. Y él sabe lo que tiene que hacer", señaló el familiar.

"Pero es como estar sin puerto, sin pisar tierra firme, sin ningún tipo de respiro. Es una vibración constante. Mañana, tarde y noche, cuando duermes, cuando comes, cuando te duchas. No hay ni un momento de paz mental", añadió.

El representante demócrata Mike Levin resumió los problemas en X de la siguiente manera: "duchas con moho, inodoros rotos, lavandería sin funcionar durante semanas, largos periodos sin agua caliente, una comida que se redujo a media taza de arroz y dos tortillas. Sin jabón, desodorante ni pasta de dientes".

Tras esos reportes, un oficial de la Armada declaró a la BBC que no han detectado un aumento en los casos de pensamientos suicidas o intentos de suicidio a bordo del buque y que los "centros de suministro tradicionales" se han visto "interrumpidos por las acciones de combate".

La Armada está dando prioridad al suministro de "materiales esenciales para la misión" al buque.

"Primero la comida, luego los artículos de higiene y después el correo", declaró el funcionario el miércoles.

"Los reportes actuales del barco confirman el acceso continuo a agua potable, aire acondicionado en funcionamiento y opciones de comidas saludables".

Getty Images El secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazó que haya una mala situación.

La respuesta del gobierno

En declaraciones a la prensa en Panamá este jueves, el secretario Hegseth afirmó que el gobierno se asegura de que "cada barco, cada tripulación, cada capitán tenga todo lo que podamos proporcionarle en cada momento".

"Algunos despliegues son más largos que otros, y siento más respeto y gratitud por esos marineros que por nadie", dijo.

"Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones tan adversas y con tan pocas escalas en puerto, es increíble".

A las preguntas sobre las condiciones a bordo, Olivia Wales, portavoz de Trump, declaró a los periodistas que tanto Hegseth como el presidente están comprometidos con garantizar que el ejército estadounidense cuente con los recursos necesarios para contrarrestar cualquier amenaza a Estados Unidos.

Durante otros despliegues prolongados, la Armada tomó medidas para proporcionar entretenimiento a las tropas, según la publicación militar Stars & Stripes, incluyendo bingo, talleres de arte y un concurso de canto.

Un estudio realizado con 956 marineros y publicado en enero de 2025 reveló que las tropas a bordo de los buques de la Armada estadounidense sufren los índices más altos de "angustia psicológica grave" en comparación con otras ramas de las fuerzas armadas estadounidenses.

El estudio citó "factores estresantes únicos, como la mala habitabilidad, el ruido y los horarios exigentes que dejan poco tiempo para dormir y descansar".

Mientras tanto, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en la Armada y la Infantería de Marina de Estados Unidos, según un análisis de datos militares realizado por USNI News.

Los veteranos tienen tasas de suicidio más altas que los estadounidenses que no han servido en el ejército, según la Administración de Veteranos.

Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.

* Con información de Cai Pigliucci

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC