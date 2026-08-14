Estados Unidos repudia el centenario de Fidel Castro que recuerda Cuba

Marco Rubio, delfín de Donald Trump en Estados Unidos, desdeña las conmemoraciones en Cuba ante el centenario de nacimiento de Fidel Castro.

Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, ha trasladado su rechazo a las conmemoraciones del centenario del nacimiento de Fidel Castro, un hombre que representó "un completo fracaso" para el país. Además, el funcionario de Donald Trump aprovechó para hacer una advertencia a Cuba.

"Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto a la hora de destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente", ha denunciado Rubio en un mensaje publicado en las postrimerías de las conmemoraciones, este pasado jueves, del nacimiento de Castro, el 13 de agosto de 1926.

Rubio, hijo de migrantes cubanos, lleva años en pie de guerra contra las autoridades de la isla, primero como diputado y senador por Florida, y ahora como jefe de la diplomacia estadounidense; cargo desde que el que ha supervisado un bloqueo todavía más duro contra Cuba, origen de una gravísima crisis energética que La Habana denuncia como un crimen contra la población.

Estados Unidos tiene a Marco Rubio y Donald Trump como firmes enemigos del régimen de Cuba. Foto Efe EFE Estados Unidos advierte a Cuba El secretario de Estado de Estados Unidos ha aprovechado además para mandar una nueva advertencia a las actuales autoridades cubanas, en especial al presidente Miguel Díaz-Canel.