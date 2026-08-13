Peter Lamelas arremetió contra el desembarco de China en Argentina: "No va a ayudar a que lleguen las inversiones"

Estados Unidos redobló la apuesta por el desembarco de empresas chinas en Argentina y advirtió que "pueden correr peligro las inversiones" si "el Partido Comunista" incursiona en recursos estratégicos en el país.

En el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el embajador estadounidense Peter Lamelas advirtió este jueves que la incorporación de tecnología china en redes vinculadas con sectores estratégicos puede desalentar inversiones extranjeras y planteó que la preocupación por la seguridad de los datos.

El mensaje se produjo después de dos episodios que involucraron a Neuquén: las negociaciones de la cooperativa CALF con Huawei para ampliar su infraestructura tecnológica y el pedido de China para actualizar los equipos de la estación espacial que funciona en Bajada del Agrio. En paralelo, la Argentina renovó el swap de monedas con Beijing.

Lamelas sostuvo que el problema no se limita a qué empresa provee determinados equipos, sino al destino de la información que circula por esas redes. “La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó, al reconocer que Estados Unidos podría quitarle la VISA a los directivos de esas empresas argentinas por avanzar en los acuerdos con las tecnológicas asiáticas.

“China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, denunció.

"¿Por qué en los Estados Unidos no se puede comprar ni vender equipo de Huawei? No hay duda que las empresas de los Estados Unidos son líderes globales de seguridad y transparencia, y esas empresas de los Estados Unidos no usan tecnología crítica de China", añadió el diplomático.

Ante esta posición de Washington, la embajada china marcó que el país norteamericano "ha avivado deliberadamente la 'teoría de la amenaza china', generalizando el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei".

"Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios de libre mercado", cuestionaron, mediante un comunicado.

A su vez, apuntaron contra la "naturaleza hipócrita", afirmando que "Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país".