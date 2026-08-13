Tadeo García Zalazar lanzó oficialmente su candidatura a gobernador

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar dejó atrás las especulaciones y confirmó, a través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, que buscará convertirse en el próximo gobernador de Mendoza. "Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza para representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante", escribió el dirigente, en un anuncio que puso en marcha formalmente su candidatura provincial.

El lanzamiento llegó encadenado a una reflexión sobre la distancia entre los indicadores económicos y la vida diaria. "Hay algo que me preocupa. Y, por eso, me ocupa", arrancó el hilo, donde describió a una mayoría que trabaja, estudia, emprende, invierte y se capacita, pero que aun así siente que cada vez le cuesta más progresar. Esa, aseguró, es la conversación que quiere dar de cara a la próxima etapa.

Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza para representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante.

Sé de lo que hablo porque fui intendente y, luego, cuando tuve la posibilidad de decidir desde dónde servir a Mendoza como ministro, elegí trabajar… — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) August 13, 2026 En su diagnóstico, Tadeo García Zalazar reconoció el rumbo de los últimos años: sostuvo que el gran desafío fue ordenar y fijar las bases para el crecimiento, que era indispensable hacerlo y que se hizo bien, al punto de que hoy existe "un Estado mejor". Pero marcó un límite claro: lo conseguido, planteó, tiene que empezar a sentirse en la vida de quienes todos los días se esfuerzan por salir adelante.

La crítica a la política y el peso de su experiencia de gestión El precandidato también apuntó contra una dirigencia que, a su juicio, mide mal. "La política aprendió a medir la macro, pero parece que todavía no aprendió a medir la marcha de la vida de la gente. Por eso se equivoca", disparó quien aspira a la candidatura por la gobernación, y reclamó que el foco vuelva a estar en mejorar la vida cotidiana, porque cuando la tranquilidad no llega ni siquiera con un gran esfuerzo, algo falla.