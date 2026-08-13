Tadeo García Zalazar lanzó oficialmente su candidatura a gobernador
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, lanza formalmente su candidatura a gobernador con una crítica a la dirigencia política.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar dejó atrás las especulaciones y confirmó, a través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, que buscará convertirse en el próximo gobernador de Mendoza. "Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza para representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante", escribió el dirigente, en un anuncio que puso en marcha formalmente su candidatura provincial.
El lanzamiento llegó encadenado a una reflexión sobre la distancia entre los indicadores económicos y la vida diaria. "Hay algo que me preocupa. Y, por eso, me ocupa", arrancó el hilo, donde describió a una mayoría que trabaja, estudia, emprende, invierte y se capacita, pero que aun así siente que cada vez le cuesta más progresar. Esa, aseguró, es la conversación que quiere dar de cara a la próxima etapa.
En su diagnóstico, Tadeo García Zalazar reconoció el rumbo de los últimos años: sostuvo que el gran desafío fue ordenar y fijar las bases para el crecimiento, que era indispensable hacerlo y que se hizo bien, al punto de que hoy existe "un Estado mejor". Pero marcó un límite claro: lo conseguido, planteó, tiene que empezar a sentirse en la vida de quienes todos los días se esfuerzan por salir adelante.
La crítica a la política y el peso de su experiencia de gestión
El precandidato también apuntó contra una dirigencia que, a su juicio, mide mal. "La política aprendió a medir la macro, pero parece que todavía no aprendió a medir la marcha de la vida de la gente. Por eso se equivoca", disparó quien aspira a la candidatura por la gobernación, y reclamó que el foco vuelva a estar en mejorar la vida cotidiana, porque cuando la tranquilidad no llega ni siquiera con un gran esfuerzo, algo falla.
Para respaldar su postulación a gobernador, el dirigente repasó su recorrido en la gestión pública: resaltó que fue intendente y, cuando pudo elegir desde dónde servir a Mendoza como ministro, optó por trabajar en la educación y ocuparse "del lugar donde la pobreza produce más dolor: la niñez y la adolescencia". Esa experiencia, afirmó, reafirmó su convicción de que la próxima etapa provincial debe poner el esfuerzo de las personas en el centro de la agenda pública, bajo una premisa que resume su apuesta: "El día que hacer las cosas bien sea suficiente, los mendocinos habremos dado el paso más importante de todos".