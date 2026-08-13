El Gobierno calificó de "ridiculez" el Régimen de Zonas Frías: "Es corregir una aberración"

En el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) , el Gobierno defendió los cambios en el Régimen de Zonas Frías para recortar subsidios al gas en distintos puntos del país y pidió que el Senado sancione el proyecto.

El secretario de Energía y Minería, Daniel González , calificó el actual esquema como "una ridiculez" y "una aberración" y pidió regresar al alcance del sistema de subsidios previo a su ampliación en 2021.

Se trata de una ley sobre la tarifa de gas destinado a los hogares ubicados en regiones del país donde las bajas temperaturas generan una mayor necesidad de consumo durante el invierno. El beneficio fue creado originalmente para la Patagonia y otras áreas consideradas de frío extremo, pero hace cinco años la Ley 27.637 expandió su alcance a localidades y departamentos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja. En esas zonas, los usuarios residenciales pueden acceder a descuentos de hasta el 50% sobre los cuadros tarifarios plenos de gas.

Ahora, el Gobierno busca reducir su cobertura y avanzar hacia un sistema más focalizado. El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados propone volver a concentrar el beneficio automático en las regiones consideradas de frío extremo —la Patagonia, Malargüe y la Puna—. Para los hogares de esas regiones, la iniciativa contempla que el subsidio pueda mantenerse si acreditan una situación de vulnerabilidad económica. La modificación implica, para el Gobierno, un ahorro fiscal estimado en $272.000 millones.

Al respecto, González dijo: "Lo más importante de la ley de zona fría es corregir una aberración que es haber definido como zonas frías una cantidad de localidades en país que que no son frías". "Es una ridiculez absoluta, es una ley con la que hemos tenido que lidiar, pero que nos ha generado un perjuicio muy grande. Aquellos clientes que no están en zona fría subsidian aquellos de zona fría con un cargo que fue creciendo. La verdad es que no tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata Es es es un ejemplo simple, tonto, pero muestra la ridiculez de del régimen", sostuvo.

"Entonces, lo lo que estamos tratando de hacer con esto no es tanto el ahorro, menos ahora, el invierno ya pasó, así que el ahorro este año es muy chiquito. Lo que estamos con esto es tratando de solucionar un problema estructural que ya son 5 años, más o menos, y que no tiene ningún sentido", reparó González.

"Todo lo que hacemos es para transparentar el costo de la energía y que lo pague, que todo el mundo sepa y tenga señales de precio para moderar su consumo, el residencial, el industrial, y que cada uno pague lo que corresponde", concluyó.

Este tema fue hablado ayer entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores del norte, que prevén acompañar el proyecto, siempre y cuando se cree otro. Los mandatarios del Norte Grande reclamaron una compensación para las llamadas zonas cálidas, una demanda que apunta a reconocer el mayor consumo de electricidad que generan las altas temperaturas durante los meses de verano. El planteo consiste en establecer un esquema diferencial para los usuarios residenciales de las regiones cálidas y muy cálidas, donde el uso de equipos de refrigeración tiene un peso significativo en el consumo y, en muchas localidades, las familias no cuentan con acceso a la red de gas natural