Quién es Adriana Baravalle, la experta en IA designada para liderar la transformación digital del Estado

El Gobierno nacional oficializó la designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación . Se trata de una especialista con amplia experiencia en inteligencia artificial (IA) , ciberseguridad y ciencia de datos , cuya llegada busca impulsar la transformación digital del Estado, reordenar la agenda de desarrollo tecnológico y dinamizar el financiamiento de proyectos de investigación científica.

Su nombramiento se formalizó en el marco de la reorganización estipulada por el Decreto 581/26, que contó con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli .

Baravalle cuenta con una sólida formación profesional: es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University (Estados Unidos) y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, institución donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

Su trayectoria en la Universidad Austral abarca casi tres décadas de docencia e investigación en la Facultad de Ingeniería, abordando áreas como:

Además, su perfil combina la investigación pura con la gestión técnica: lideró proyectos de criptografía poscuántica y formó parte de la Mesa de IA y Ciberseguridad que elaboró la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Vinculación entre la academia, el Estado y el sector privado

Uno de los pilares de su visión profesional es la articulación del talento científico con el sector productivo. Baravalle integra el grupo fundador de SynapsIA, un foro regional impulsado por la Universidad Austral que conecta a científicos, inversores, empresas y organismos estatales para promover soluciones tecnológicas aplicadas a sectores estratégicos como la salud y el agro.

“Generar estas redes es clave. Compartir el conocimiento parece esencial y lógico, pero en la academia no es tan común. ¿Por qué no generamos esas oportunidades acá?”, ha enfatizado la especialista sobre la necesidad de convertir la innovación en desarrollo local.

La reestructuración del área y los nuevos desafíos

Universidad Austral

El desembarco de Baravalle se produce tras la redefinición del organigrama estatal mediante el Decreto 581/26. Esta norma trasladó el control de entes como el ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública a la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y Correo Argentino pasaron a la órbita del vicejefe de Gabinete.

Pese a esta redistribución, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología mantendrá bajo su tutela a organismos de relevancia estratégica como el CONICET, la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y el Banco Nacional de Datos Genéticos. En este nuevo contexto, la gestión saliente de Baravalle se enfrentará al desafío de garantizar la innovación tecnológica continua y recomponer la confianza dentro del ecosistema científico nacional.