Grok presenta un revolucionario bot en X

La firma desarrollada en X presentó innovaciones para su herramienta de inteligencia artificial. A través de la plataforma Grok , la empresa integra agentes de IA capaces de operar computadoras propias en la nube, gestionar tareas administrativas y automatizar flujos de trabajo en segundo plano las 24 horas del día.

El despliegue busca transformar la interacción con el usuario, pasando de respuestas de texto simples a la resolución completa de tareas corporativas. Los agentes pueden operar en ventas, operaciones y desarrollo de software sin requerir supervisión constante.

Una de las particularidades centrales del servicio reside en su infraestructura independiente en la nube. Los asistentes no dependen de la sesión abierta del usuario, por lo que continúan procesando tareas aunque la persona se desconecte de su dispositivo.

Esta capacidad permite ingresar a herramientas web, gestionar bases de datos y responder correos electrónicos de manera nativa. La tecnología de la inteligencia artificial completa los procesos directamente dentro de las aplicaciones utilizadas por los equipos de trabajo.

El sistema Grok aprende la rutina del usuario para ejecutar tareas sin requerir confirmación.

El sistema permite ejecutar varios asistentes en paralelo dentro de una misma conversación grupal. Un agente principal puede supervisar a otros especializados en recolección de datos, atención de reclamos o corrección de código informático.

Asimismo, el usuario puede mostrarle una rutina de trabajo al sistema para que aprenda los pasos exactos. El chatbot registra la secuencia, aplica las correcciones necesarias y la ejecuta de forma independiente en las siguientes ocasiones.

Integración con el ecosistema de la red social X

La vinculación de esta herramienta con la red social X potencia la velocidad de respuesta y el acceso a información en tiempo real. Los usuarios pueden gestionar sus consultas desde el teléfono móvil o la computadora con la misma fluidez con la que envían un mensaje a un compañero de trabajo.

Las funciones de la plataforma X y el asistente Grok optimizan la productividad diaria. Shutterstock

Disponibilidad del servicio y proyección del chatbot

El servicio se encuentra disponible en fase de prueba para suscriptores de los planes avanzados en entornos de escritorio y sistemas móviles iOS. La empresa contempla habilitar listas de espera para usuarios corporativos que requieran accesos de mayor escala.

Con esta actualización, la plataforma X afianza su oferta de herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial. El avance de Grok marca una tendencia hacia la automatización completa de procesos en el entorno empresarial.