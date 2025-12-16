Elon Musk desafía al mercado con el lanzamiento de Grok 4.20

Elon Musk anunció que Grok 4.20 llegará a inicios de 2026 para liderar el sector de la inteligencia artificial.

El avance vertiginoso de la inteligencia artificial ha encontrado un nuevo punto de inflexión con el reciente anuncio de Elon Musk sobre el lanzamiento de Grok 4.20. Programado para debutar entre finales de diciembre y los primeros días de enero de 2026, este modelo no solo busca competir, sino desplazar definitivamente a gigantes consolidados como OpenAI y Google.

La clave de este salto evolutivo reside en Colossus, una infraestructura de entrenamiento sin precedentes impulsada por medio millón de chips Nvidia. Esta potencia de cómputo le ha permitido a xAI desarrollar un motor de razonamiento rediseñado, capaz de superar en pruebas de rendimiento a las versiones más recientes de sus competidores, como GPT-5.1 y Gemini 3 Pro. Según los ensayos internos, Grok 4.20 demuestra una precisión superior en tareas que requieren el procesamiento de variables masivas en milisegundos.

Grok es la inteligencia artificial de X (Twitter) Foto: Shutterstock

Nueva actualización: Elon Musk va por todo

El diferencial estratégico de esta actualización se centra en el análisis financiero avanzado. Mientras que otros modelos se enfocan en la generación de texto creativo o asistencia general, Elon Musk ha optimizado a Grok para el trading automatizado y la evaluación bursátil en tiempo real. En simulaciones complejas, el sistema ha logrado detectar tendencias de mercado y anomalías financieras que tomarían días de análisis humano, reduciendo drásticamente el margen de error y la inconsistencia en las respuestas.