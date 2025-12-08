El plan de Elon Musk para el futuro: IA elimina empleo, dinero y pobreza

¿Trabajar por gusto? El CEO de Tesla, Elon Musk, imagina una sociedad sin pobreza gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

El futuro está a solo una década, afirma Elon Musk. El empresario de Tesla proyectó un mundo transformado por la Inteligencia Artificial. Según su visión, los sistemas automatizados eliminarán la necesidad del empleo obligatorio. La humanidad ingresará a una etapa de abundancia material y el fin de la pobreza, cambiando el paradigma económico global.

Elon Musk proyecta otra sociedad Elon Musk compartió esta postura durante un encuentro en el Kennedy Center de Washington. El foro de inversiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita fue el escenario. Allí describió un escenario donde la IA reconfigurará la organización productiva del planeta. El empresario argumentó que la automatización avanzada satisfará las necesidades de la población. Esta provisión de bienes eliminará la dependencia del trabajo masivo. Su afirmación generó una rápida controversia entre los expertos del panel.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cwynryg7vrqo Elon Musk no ha comentado públicamente sobre las recientes revelaciones Getty Images Su pronóstico establece que el trabajo se volverá una actividad electiva. Estima que esta transformación social podría ocurrir en los próximos diez o veinte años. El horizonte es un mundo donde la escasez material dejará de existir.

Para ilustrar su punto, recurrió a un ejemplo cotidiano. Dijo que sembrar verduras en el jardín es difícil, pero las personas lo hacen por placer. Así será el empleo: una actividad que se elige por gusto personal. Elon Musk describió un modelo productivo dominado por la automatización total. Aseguró que el desarrollo tecnológico garantizará una provisión suficiente de todo. El ser humano quedará liberado de la necesidad de trabajar por subsistencia.

Esta visión contrasta con la de Jensen Huang, CEO de Nvidia. Huang sostuvo que la inteligencia artificial no reducirá la carga laboral, sino que la ampliará. El debate demostró la polarización de ideas sobre el impacto de la IA.