La impactante película de Willem Dafoe que triunfa en Netflix y que no te podés perder

El actor encarna un gran papel en una producción audiovisual que está basada en hechos reales.

Willem Dafoe es uno de los actores más emblemáticos que tiene el cine y quien supo encarnar papeles trascendentales como El Duende Verde en El Hombre Araña. Netflix tiene entre sus películas favoritas una nueva producción audiovisual que lo tiene nuevamente como protagonista.

Se trata de Togo, una película estrenada en 2019 en la plataforma Disney+, es un drama de aventuras y biográfico basado en hechos reales ocurridos en Alaska en 1925. El film desembarcó en la plataforma de Netflix y está arrasando.

La película narra la increíble y heroica historia de Togo, un perro de trineo siberiano, y su dueño, el musher noruego Leonhard Seppala. En el invierno de 1925, una epidemia de difteria azotó la remota ciudad de Nome, Alaska.

Willem Dafoe protagoniza una intensa y dramática película en Netflix Captura de pantalla 2025-12-08 134736 Willem Dafoe arrasa en Netflix. Foto: captura de video / Netflix. La única forma de conseguir la antitoxina necesaria para salvar a los niños era transportarla en trineo a través de más de mil kilómetros de témpanos de hielo, tormentas de nieve y condiciones extremas.