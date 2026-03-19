Afirman que Stevie Young, guitarrista de AC/DC, sufrió un "pequeño infarto cerebral": todos los detalles
El artista fue internado en las últimas horas en Argentina y en A24 revelaron nuevos datos sobre su estado de salud.
El guitarrista de la icónica banda AC/DC, Stevie Young, fue internado de urgencia durante su visita a la Argentina. La hospitalización se dio luego de aterrizar en nuestro país tras el espectáculo que brindaron en Chile.
El entorno del músico de 69 años confirmó a través de un comunicado que su internación corresponde a una serie de estudios, para despejar cualquier duda sobre su salud. Sin duda, la noticia preocupó a sus fanáticos.
"Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios", expresaron en el escrito.
Los nuevos detalles de la salud de Stevie Young, guitarrista de AC/DC
Con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles sobre la salud del artista y en A24 el doctor Claudio Zin brindó mayores precisiones sobre el cuadro de salud: "El guitarrista está internado en el Sanatorio Mater Dei, uno de los más importantes de Argentina".
"Está internado allí desde anoche con un pequeño infarto cerebral, pero del cual se recuperó ciento por ciento... Le van a dar de alta en las próximas horas", contó el doctor en el programa de Eduardo Feinmann.
Los síntomas de un infarto cerebral
Eduardo Feinmann le consultó al doctor Claudio Zin los síntomas del infarto cerebral y él explicó con todos los detalles: "Pérdida de fuerzas en brazo o en una mano, pérdida de sensibilidad y dificultad para el habla... No tengo la historia clínica (del artista), estoy generalizando los síntomas que tienen que ver con un pequeño infarto cerebral".
Por el momento no hay un comunicado oficial por parte del sanatorio donde se encuentra internado Stevie Young. Esta situación se dio a tan solo días de comenzar con sus espectáculos en el estadio de River Plate.