El artista fue internado en las últimas horas en Argentina y en A24 revelaron nuevos datos sobre su estado de salud.

El guitarrista de la icónica banda AC/DC, Stevie Young, fue internado de urgencia durante su visita a la Argentina. La hospitalización se dio luego de aterrizar en nuestro país tras el espectáculo que brindaron en Chile.

El entorno del músico de 69 años confirmó a través de un comunicado que su internación corresponde a una serie de estudios, para despejar cualquier duda sobre su salud. Sin duda, la noticia preocupó a sus fanáticos.

"Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios", expresaron en el escrito.

Los nuevos detalles de la salud de Stevie Young, guitarrista de AC/DC Afirman que Stevie Young, guitarrista de AC/DC, sufrió un "pequeño infarto cerebral": todos los detalles Con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles sobre la salud del artista y en A24 el doctor Claudio Zin brindó mayores precisiones sobre el cuadro de salud: "El guitarrista está internado en el Sanatorio Mater Dei, uno de los más importantes de Argentina".

AC DC- Portada El guitarrista sigue internado. Foto: Instagram / @stevie_young_official "Está internado allí desde anoche con un pequeño infarto cerebral, pero del cual se recuperó ciento por ciento... Le van a dar de alta en las próximas horas", contó el doctor en el programa de Eduardo Feinmann.