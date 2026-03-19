Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en Buenos Aires: los detalles

El integrante de la banda de rock australiana se encuentra hospitalizado en nuestro país y revelaron información sobre su salud.

Steve fue hospitalizado y se le están realizando chequeos.

Stevie Young es uno de los integrantes de la histórica y exitosa banda de rock AC/DC. En las últimas horas se confirmó que el guitarrista fue hospitalizado en un sanatorio ubicado en la ciudad de Buenos Aires y la noticia causó preocupación.

"Stevie Young no se ‌sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias", comunicó un portavoz de la banda a la agencia Reuters.