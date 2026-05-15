Rumores falsos: desde el entorno de Luis Miguel desmintieron que fue internado en Nueva York

Fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron versiones sobre una supuesta internación del cantante en Nueva York y aseguraron que el artista “se encuentra en perfecto estado de salud”.

De acuerdo con personas del entorno del intérprete mexicano, los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios carecen de sustento y forman parte de una “fake news infundada”.

Las versiones indicaban que el denominado “Sol de México” había sido hospitalizado de urgencia en un centro médico neoyorquino por presuntos problemas cardíacos y que estaba acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

Una fuerte preocupación se generó este viernes alrededor de Luis Miguel luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta internación de urgencia en Nueva York . La noticia rápidamente se viralizó y causó impacto entre los seguidores del cantante.

La información fue difundida por Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic, quien aseguró que el artista habría sufrido una complicación cardíaca tras asistir a un control médico acompañado por su novia, Paloma Cuevas, en la ciudad estadounidense.

Chamonic3 sobre Luis Miguel Instagram La información fue brindada por Jacqueline Martínez. Captura de pantalla Instagram Chamonic3.

"Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York", publicó Chamonic en sus redes sociales.

De acuerdo a esa versión, el músico debió quedar internado luego de que los médicos detectaran una afección relacionada con el corazón. Desde entonces, según indicó la periodista de espectáculos, continuaría bajo observación médica.

Luis Miguel Hasta ahora, ni el cantante ni su entorno se han pronunciado al respecto. Instagram Luis Miguel

También en programas como como El Gordo y La Flaca, por Univisión y en diferentes medios de comunicación mexicanos difundieron la misma información.