Chuck Norris fue internado de urgencia en Hawái por problemas de salud: cómo se encuentra

El portal TMZ fue quien confirmó la noticia y brindó novedades sobre el estado del reconocido actor.

Chuck Norris es uno de los actores más emblemáticos que tiene el cine de los Estados Unidos. A lo largo de su extensa carrera ha interpretado personajes principales en diferentes películas que fueron aclamadas por el público.

En las últimas horas su nombre volvió a resonar fuertemente, pero esta vez para una noticia que llevó bastante intranquilidad. Es que el portal TMZ de Estados Unidos expresó que el artista debió ser hospitalizado por un problemas de salud.

Según el mencionado portal, en las últimas 24 horas se registró una emergencia médica en la isla de Kauai que obligó a Chuck a ser trasladado a un hospital. Aunque no se conocen detalles sobre la naturaleza del incidente, se ha informado que se encuentra de buen ánimo.

Chuck Norris fue internado por problemas de salud Captura de pantalla 2026-03-19 183820 Chuck Norris fue internado. Foto: Instagram / @chucknorris. Esta internación llamó claramente la atención, ya que el día miércoles 18 de marzo, compartió en sus redes sociales un video donde se lo observaba de gran manera y entrenando de forma espectacular.