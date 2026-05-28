De Fabiana Cantilo a Vivaldi: las propuestas culturales destacadas para disfrutar este viernes 29 en Mendoza

Mendoza prepara una noche de viernes atravesada por la música en vivo, el humor y el teatro. La agenda cultural del 29 de mayo reúne propuestas muy distintas entre sí, pensadas para quienes buscan disfrutar de una buena salida para darle inicio al fin de semana.

Las entradas anticipadas, disponibles hasta el 28 de mayo inclusive, tienen un valor de $20.000, mientras que la entrada general costará $25.000. Además, habrá una experiencia VIP por $40.000 que incluirá el acceso al concierto y una degustación exclusiva previa al show. Se consiguen por la página EntradaWeb .

La C.I.T.A. La C.I.T.A. Gentileza Prensa.

La C.I.T.A.: un encuentro entre Delia y Walter planeado para ser perfecto… hasta que todo empieza a descontrolarse. Esta obra mezcla música, tecnología y humor en una historia donde las emociones no siempre responden a los protocolos, pero sí garantizan una noche inolvidable.

Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

Las entradas anticipadas, disponibles hasta el 28 de mayo inclusive, tienen un valor de $15.000, mientras que la entrada general costará $18.000. Los menores deberán abonar ticket a partir de los 5 años y las personas con CUD podrán adquirir su entrada en la boletería del teatro. Se consiguen por EntradaWeb.

Comodoro 3,14 Comodoro 3,14. EntradaWeb.

Comodoro 3,14: llega a Mendoza una sátira ácida que pone en escena las contradicciones, los absurdos y las tensiones del sistema judicial argentino.

Dónde: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Horario: 21 h.

Las entradas anticipadas tienen distintos valores según la ubicación elegida: Platea A, filas 01 a 06, a $20.000; Platea B, filas 07 a 12, a $15.000; y Platea C, filas 13 a 18, a $10.000. En tanto, los tickets generales tendrán un valor de $25.000 para la Platea A, $20.000 para la Platea B y $15.000 para la Platea C. Se adquieren por EntradaWeb.

Fabiana Cantilo en Mendoza La artista se presentará en el Cine Teatro Plaza. Gentileza Prensa.

Fabiana Cantilo: una de las voces más libres, intensas y emblemáticas del rock argentino vuelve a Mendoza con un show que recorre su historia sin nostalgia, pero con toda la potencia de una artista que sigue marcando el pulso de la escena.

Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: 21 h.

Las entradas ya están a la venta con diferentes ubicaciones y valores: Platea Baja, filas 13 a 25, a $50.000, mientras que la Platea Alta tiene un valor de $45.000. Además, los menores abonan entrada a partir de los 3 años y se ofrece la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard de todos los bancos. Se compran por EntradaWeb.