Locura por Ciro y Los Persas en Mendoza: se conoció la fecha oficial de la venta de entradas y el show en el Arena Maipú

Con nuevos lanzamientos bajo el brazo y una propuesta escénica de alto voltaje, Ciro y Los Persas promete despedir el año a puro rock.

El Arena Maipú Stadium albergará una de las puestas técnicas más ambiciosas de la cartelera rockera provincial. / LM Comunicación

En el marco de su ambicioso tour nacional e internacional 2026, Ciro y Los Persas oficializaron su regreso a Mendoza. La cita con el público cuyano quedó pactada para el sábado 12 de diciembre, a las 22 horas, en el imponente escenario del Arena Maipú Stadium, un espacio que ya funcionó como testigo de los grandes rituales de la agrupación.

ciro martinez - los persas - mendoza (2) La boletería digital habilitará los accesos oficiales a partir del martes 26 de mayo por la mañana. LM Comunicación

Uno de los reencuentros musicales más esperados Para los seguidores locales, la cuenta regresiva ya comenzó. Desde la producción del evento detallaron que las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del próximo martes 26 de mayo, desde las 11 horas. Los fanáticos podrán adquirir sus pases de manera virtual a través de la plataforma de Ticketek o, de forma presencial, en las boleterías en efectivo del propio estadio.

ciro martinez - los persas - mendoza (3) El tour del conjunto musical contempla presentaciones especiales en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa. LM Comunicación

El desembarco en suelo mendocino funcionará como una de las paradas más significativas de un itinerario sumamente exigente. Antes de fin de año, el grupo recorrerá plazas nacionales de peso como Córdoba, Tucumán, Bariloche y el Estadio Diego Armando Maradona en La Paternal.