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Ciro y los persas

Locura por Ciro y Los Persas en Mendoza: se conoció la fecha oficial de la venta de entradas y el show en el Arena Maipú

Con nuevos lanzamientos bajo el brazo y una propuesta escénica de alto voltaje, Ciro y Los Persas promete despedir el año a puro rock.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

El Arena Maipú Stadium albergará una de las puestas técnicas más ambiciosas de la cartelera rockera provincial. / LM Comunicación

El Arena Maipú Stadium albergará una de las puestas técnicas más ambiciosas de la cartelera rockera provincial. / LM Comunicación

En el marco de su ambicioso tour nacional e internacional 2026, Ciro y Los Persas oficializaron su regreso a Mendoza. La cita con el público cuyano quedó pactada para el sábado 12 de diciembre, a las 22 horas, en el imponente escenario del Arena Maipú Stadium, un espacio que ya funcionó como testigo de los grandes rituales de la agrupación.

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La boleter&iacute;a digital habilitar&aacute; los accesos oficiales a partir del martes 26 de mayo por la ma&ntilde;ana.

La boletería digital habilitará los accesos oficiales a partir del martes 26 de mayo por la mañana.

Uno de los reencuentros musicales más esperados

Para los seguidores locales, la cuenta regresiva ya comenzó. Desde la producción del evento detallaron que las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del próximo martes 26 de mayo, desde las 11 horas. Los fanáticos podrán adquirir sus pases de manera virtual a través de la plataforma de Ticketek o, de forma presencial, en las boleterías en efectivo del propio estadio.

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El tour del conjunto musical contempla presentaciones especiales en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.

El tour del conjunto musical contempla presentaciones especiales en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.

El desembarco en suelo mendocino funcionará como una de las paradas más significativas de un itinerario sumamente exigente. Antes de fin de año, el grupo recorrerá plazas nacionales de peso como Córdoba, Tucumán, Bariloche y el Estadio Diego Armando Maradona en La Paternal.

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Los nuevos sencillos de la agrupaci&oacute;n consiguieron consolidarse con fuerza dentro del repertorio actual en vivo.

Los nuevos sencillos de la agrupación consiguieron consolidarse con fuerza dentro del repertorio actual en vivo.

La agenda de la banda liderada por Andrés Ciro Martínez exhibe una proyección global inédita para este período. El grupo tiene previstas dos escalas estratégicas en Estados Unidos el 26 de junio en Dallas y el 30 de junio en Miami, llevando sus canciones a locaciones clave en pleno desarrollo de la Copa del Mundo. Posteriormente, la comitiva cruzará el Atlántico durante septiembre para realizar una extensa seguidilla de presentaciones en Europa, que incluirá noches en Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Dublín y Copenhague.

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