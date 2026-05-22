Locura por Ciro y Los Persas en Mendoza: se conoció la fecha oficial de la venta de entradas y el show en el Arena Maipú
Con nuevos lanzamientos bajo el brazo y una propuesta escénica de alto voltaje, Ciro y Los Persas promete despedir el año a puro rock.
En el marco de su ambicioso tour nacional e internacional 2026, Ciro y Los Persas oficializaron su regreso a Mendoza. La cita con el público cuyano quedó pactada para el sábado 12 de diciembre, a las 22 horas, en el imponente escenario del Arena Maipú Stadium, un espacio que ya funcionó como testigo de los grandes rituales de la agrupación.
Uno de los reencuentros musicales más esperados
Para los seguidores locales, la cuenta regresiva ya comenzó. Desde la producción del evento detallaron que las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del próximo martes 26 de mayo, desde las 11 horas. Los fanáticos podrán adquirir sus pases de manera virtual a través de la plataforma de Ticketek o, de forma presencial, en las boleterías en efectivo del propio estadio.
El desembarco en suelo mendocino funcionará como una de las paradas más significativas de un itinerario sumamente exigente. Antes de fin de año, el grupo recorrerá plazas nacionales de peso como Córdoba, Tucumán, Bariloche y el Estadio Diego Armando Maradona en La Paternal.
La agenda de la banda liderada por Andrés Ciro Martínez exhibe una proyección global inédita para este período. El grupo tiene previstas dos escalas estratégicas en Estados Unidos el 26 de junio en Dallas y el 30 de junio en Miami, llevando sus canciones a locaciones clave en pleno desarrollo de la Copa del Mundo. Posteriormente, la comitiva cruzará el Atlántico durante septiembre para realizar una extensa seguidilla de presentaciones en Europa, que incluirá noches en Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Dublín y Copenhague.