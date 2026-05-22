Parte médico sobre Christian Petersen: el chef se encuentra internado en unidad de cuidados especializados

El mundo de la gastronomía y el espectáculo local se encuentra en un estado de profunda consternación. Christian Petersen , una de las figuras más queridas y consolidadas de la televisión argentina, fue internado de urgencia en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Tras horas de un marcado hermetismo y una ola de rumores en las plataformas digitales, las autoridades de la institución médica decidieron romper el silencio y difundir el primer parte oficial sobre el estado del cocinero.

El documento emitido por el centro de salud porteño aporta precisiones sobre la complejidad del abordaje que requiere el cuadro actual del empresario. “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable , recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, detallaron los profesionales de la salud.

En sus plataformas digitales, la última aparición del chef se registró a mediados del mes de abril.

Asimismo, los directivos de la clínica remarcaron que el conductor deberá continuar “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”. Con el objetivo de frenar las filtraciones, la institución cerró el comunicado advirtiendo que “preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.

Los antecedentes de una salud complicada para el reconocido chef

A pesar del silencio institucional, los detalles del ingreso hospitalario comenzaron a trascender en los medios de comunicación. En la pantalla de América TV, la periodista Pilar Smith aportó información sensible sobre la noche del ingreso de Petersen, detallando que el paciente experimentó un severo cuadro de alucinaciones. “Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote, pero lograron estabilizarlo”, explicó la panelista de LAM.

portada christian petersen El equipo interdisciplinario del centro asistencial determinó que el paciente continúe bajo un estricto protocolo de observación. Archivo MDZ

La situación médica de Petersen vuelve a encender las alarmas a solo cuatro meses de haber recibido un alta previa. Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el gastronómico debió ser ingresado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras sufrir una descompensación crítica durante una excursión de alta exigencia física en el volcán Lanín.