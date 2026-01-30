Christian Petersen rompió el silencio tras estar al borde de la muerte: "Me amenazaron con armas y el Lanín fue el detonante"

Entre sospechas de zika y una neumonía oculta, Christian Petersen reveló cómo su cuerpo dijo basta durante el ascenso al volcán.

El reconocido parrillero Christian Petersen rompió el silencio sobre el dramático episodio que casi le cuesta la vida a fines de 2025. Tras una angustiante estadía de 26 días en cuidados intensivos debido a una falla multiorgánica, el chef reapareció con una notable pérdida de peso para relatar el detrás de escena de su internación.

petersen christian (1) "Estaba reestresado": Petersen vinculó su crisis a amenazas sindicales y problemas personales. @christianpetersenok En una charla profunda con La Nación, explicó que la travesía al volcán Lanín nació como una búsqueda de paz tras un año cargado de violencia y pérdidas: desde el fallecimiento de un socio hasta amenazas de muerte con armas de fuego por conflictos sindicales.

El "combo" que dejó a Christian Petersen en terapia intensiva Pese a entrenar varias horas al día, el cocinero admitió que su mente no estaba en el lugar correcto. El ascenso, que imaginaba como un retiro espiritual, se transformó en una pesadilla logística por la cantidad de gente: “Me pasó que cuando subí al Lanín parecía la 9 de Julio".

petersen christian portada Christian habló por primera vez. @christianpetersenok La presión de ser una figura pública le jugó en contra cuando todos querían hablar de recetas mientras él buscaba soledad. “Todo el mundo quería charlar de cocina, yo de las flores que había en el volcán. Y la verdad es que a la noche me agarró un poco de claustrofobia (...) y me quise bajar“, confesó sobre el inicio de su crisis.

Sofía Zelaschi y Christian Petersen El chef reconoció sufrir ataques de pánico ante la presencia masiva de gente. @christianpetersenok Petersen reconoció que arrastraba una vulnerabilidad psicológica previa: “Estaba re estresado y la verdad es que con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico: cuando estoy con mucha gente mucho tiempo me agarra una cosa de querer estar a solas”.