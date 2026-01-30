Bomba en Telefe: quién es la mega actriz confirmada para Gran Hermano Generación Dorada
Entre enigmas y confirmaciones, se filtró la lista de celebridades que ya pasaron por la sesión de fotos oficial para el debut de Gran Hermano en Telefe.
El fenómeno de Gran Hermano se prepara para una versión inédita que promete paralizar el rating de la televisión argentina. Bajo la conducción de Santiago del Moro, el próximo 23 de febrero desembarcará en Telefe la edición Generación Dorada.
En las últimas horas, el periodista Martín Salwe sacudió la estantería mediática al revelar, durante la emisión de Lape Club Social, el nombre de la máxima estrella que cruzará el umbral de la casa más famosa del país. Tras un enigmático juego de pistas, el panelista confirmó que la gran apuesta del canal de las pelotas es, ni más ni menos, que la mítica actriz Andrea del Boca.
El desembarco de las Del Boca en el prime time y el streaming de Telefe
Según detalló Salwe, la protagonista de innumerables éxitos internacionales estará secundada por su heredera en una maniobra 360: "Ella va a ingresar a la casa acompañada por su hija hasta la puerta, porque la hija va a cumplir otro rol dentro del Gran Hermano en la parte periférica, va estar en el streaming".
Por otro lado, el universo del chimento se mantiene alerta tras la información brindada en LAM. Ángel de Brito advirtió que el casting aún no está cerrado, aclarando que hubo una sesión fotográfica con varios candidatos: “Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no”. En esa lista preliminar, Pilar Smith mencionó nombres que generan curiosidad, como Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, un ex GH llamado Emanuel y hasta el novio de Lizardo Ponce, aunque la presencia en la imagen no garantiza el contrato final.
La expectativa por ver a una "megafigura" de la talla de Del Boca marca el inicio de una nueva era para el formato. La "edición dorada" busca recuperar el prestigio de las grandes estrellas nacionales, mezclándolas con personajes mediáticos de la nueva generación como Inés de Survivor.