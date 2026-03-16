El abogado de la exparticipante del reality de Telefe contó cómo se encuentra la joven que fue imputada por un supuesto robo a un turista.

Luciana Martínez fue detenida e imputada por un presunto robo a un turista de Estados Unidos en modalidad de "viuda negra". La exparticipante de Gran Hermano se encuentra en la cárcel junto a su representante y su abogado decidió romper el silencio.

"Lo que cuentan ellos es que la encierra el turista en el baño a ella y Cristina se pelea con él y empiezan a tirar las cosas por la ventana", comenzó diciendo el letrado ante los medios de comunicación. Además, sostuvo que ninguno de los dos tiene antecedentes y que el pasaporte se lo habría llevado alguna persona que pasó en el momento.

Uno de los periodistas le preguntó cómo se encontraba Luciana tras ser detenida y fue totalmente sincero con su respuesta: "Está mal... Los dos lloraron en la indagatoria", subrayó respecto al estado anímico de la ex Gran Hermano.

Revelaron nuevos detalles sobre Luciana Martínez, la ex Gran Hermano detenida Revelaron cómo pasó las primeras horas Luciana Martínez, ex Gran Hermano, tras ser detenida Carlos Telleldín también confirmó que pidieron la libertad y que el juez podría resolver en las próximas horas respecto a si Luciana seguirá presa o podrá recuperar la libertad. Lo cierto es que ya fueron indagados y, según el letrado, queda esperar.