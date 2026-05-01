Pampita: el chat revelador sobre su separación y el hombre del pasado que la estaría acompañando en Miami

En Yanina1079, Yanina Latorre filtró una conversación de la modelo y reveló el nombre del famoso que podría estar con ella en Miami.

Luego de que Yanina Latorre asegurara que Pampita y Martín Pepa se separaron, este viernes en Yanina1079, la periodista aportó nuevos datos que reavivaron el tema y encendieron las especulaciones.

La conductora afirmó que la relación ya está terminada y agregó detalles sobre el presente de la modelo. Según relató, la modelo se encuentra en Miami, donde estaría pasando el momento acompañada y en contacto con alguien de su pasado.

Esto fue lo que contó Yanina Latorre en Yanina1079 sobre Pampita Yanina Latorre Confirmó Que Pampita Se Separó De Martín Pepa

El nombre que mencionó generó revuelo: Juan Manuel López, quien también estaría en esa ciudad, lo que despertó especulaciones sobre un posible acercamiento.

"Tengo la información: se separó Pampita. Te voy a leer el chat de ella con otra persona: 'Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a pasar las penas'. ¿Y quién está en Miami? Cochito López. Él subió una foto de una palmera", contó Yanina.