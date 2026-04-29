¡Bombazo! Yanina Latorre afirmó que Pampita se separó de Martín Pepa y reveló detalles

Yanina Latorre empezó su programa lanzando una bomba que dejó en shock al mundo de la farándula. La conductora contó que Pampita se separó nuevamente de Martín Pepa y, fiel a su estilo, contó todos los detalles de esta nueva ruptura.

En la tarde del miércoles compartió una fuerte historia: "Tengo una separación grosa. La supuesta separada no me responde... ¿Qué hago? Cuando contás y no le consultás, se enoja y cuando le preguntás, no contesta".

Lo cierto es que finalmente reveló que la figura en cuestión era Carolina Pampita Ardohain : "Yo me la voy a jugar como es mi estilo, yo chequeé. Ayer me cruzo con una amiga de Pampita y le pregunto si al final Pampita sigue viviendo en la casa nueva y me dice: 'Sí, ella está más tranquila porque desde que se separó'... ".

"Cuando ella me dice, yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera y si levantás la perdiz, se arma escándalo", comentó Latorre. Además, sostuvo que le habló a la modelo y al polista y ninguno de los dos contestó los mensajes, aunque Pampita leyó los mensajes.

Captura de pantalla 2026-04-29 191758 Yanina Latorre afirmó que Pampita se separó de Martín Pepa. Foto: captura de video / América TV.

La conductora, luego de esto, comenzó a notar ciertas señales que dejan en claro que hay una fuerte crisis: "Él hoy cerró sus redes, tenía el Instagram abierto y de la nada lo cerró (en privado)". También dejó muy en claro que "el último like de él es de los primeros días de abril".

En otra parte compartió que "dos personas me dicen que sí están separados y después todo el entorno directo de ella no me contesta, que yo creo que saben porque es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta".