¡Polémica en Luzu TV! Marcos Giles lanzó un polémico comentario y lo destrozaron en redes

Luzu TV quedó nuevamente en medio de un fuerte escándalo tras un comentario repudiable de Marcos Giles , el streamer que se encuentra en pareja con Ángela Torres. Todo ocurrió cuando se encontraban hablando sobre Gisèle Pelicot, una mujer que fue abusada por su marido y otros hombres.

Evitta Luna fue quien comenzó opinando sobre el caso y lo trató con la seriedad que correspondía: "Saben lo que pienso, nunca terminás de conocer a tu pareja... 50 años viviendo con su marido y el marido era un violín ".

Martín Garabal, por su lado, contextualizó el tema y contó en detalles quién es Gisèle Pelicot: "La mujer francesa que denunció que había toda una red de abuso sexual en la que era violada" .

Tras esto, Marcos Giles realizó un comentario totalmente fuera de lugar y lo cancelaron en redes: "¿Y ahí qué hacés? Si me gustaron los primeros 50 años, yo sigo". En ese instante hubo un silencio atroz y Ángela Torres no se quedó callada: "No sabés bien cómo es la causa" y minutos después dejó en claro que pedía disculpas por ese comentario.

Marcos Giles en Luzu TV Marcos Giles forma parte del programa Nadie Dice Nada en Luzu TV. Foto: Instagram / @marcos.giles.

Sin embargo, los usuarios no lo perdonaron: "Hay cosas con las que simplemente no se bromea. Reírse de una barbaridad así no es humor negro, es no tener humanidad", "El problema es que le dan cámara a gente ignorante, el pibe no tiene idea del caso, no justifico nada", "No encaja en la mesa de Nadie dice nada ya".