¡Polémica en Luzu TV! Marcos Giles lanzó un polémico comentario y lo destrozaron en redes
El streamer que forma parte de Luzu TV realizó un polémico comentario sobre Gisèle Pelicot, una mujer francesa que fue abusada.
Luzu TV quedó nuevamente en medio de un fuerte escándalo tras un comentario repudiable de Marcos Giles, el streamer que se encuentra en pareja con Ángela Torres. Todo ocurrió cuando se encontraban hablando sobre Gisèle Pelicot, una mujer que fue abusada por su marido y otros hombres.
Evitta Luna fue quien comenzó opinando sobre el caso y lo trató con la seriedad que correspondía: "Saben lo que pienso, nunca terminás de conocer a tu pareja... 50 años viviendo con su marido y el marido era un violín".
Martín Garabal, por su lado, contextualizó el tema y contó en detalles quién es Gisèle Pelicot: "La mujer francesa que denunció que había toda una red de abuso sexual en la que era violada".
El comentario fuera de lugar de Marcos Giles en Luzu TV
Tras esto, Marcos Giles realizó un comentario totalmente fuera de lugar y lo cancelaron en redes: "¿Y ahí qué hacés? Si me gustaron los primeros 50 años, yo sigo". En ese instante hubo un silencio atroz y Ángela Torres no se quedó callada: "No sabés bien cómo es la causa" y minutos después dejó en claro que pedía disculpas por ese comentario.
Sin embargo, los usuarios no lo perdonaron: "Hay cosas con las que simplemente no se bromea. Reírse de una barbaridad así no es humor negro, es no tener humanidad", "El problema es que le dan cámara a gente ignorante, el pibe no tiene idea del caso, no justifico nada", "No encaja en la mesa de Nadie dice nada ya".