Fabián Doman debutó en El Nueve con su nuevo programa y el rating no lo acompañó

El periodista finalmente salió al aire con "Código Doman" y el nivel de audiencia causó una enorme sorpresa.

Fabián Doman finalmente estrenó nuevo programa en El Nueve durante el martes por la noche. El conductor inició la temporada de Código Doman y el rating no fue el esperado, ya que estuvo por debajo de sus competidores.

En sus redes sociales el comunicador compartió la promo de su nuevo programa y allí dejó en claro que "Si nadie dice nada, parece que todo está bien. Y no. No está todo bien. Hoy estrenamos Código Doman por El Nueve; los espero a las 23 horas en vivo".

Las mediciones salieron a la luz y la cuenta Foro Medios, que se especializa en las noticias del mundo televisivo, compartió el rating. El debut de Fabián Doman tuvo un promedio de tan solo 0,7 puntos.

Fabián Doman arrancó con un rating complicado en El Nueve Captura de pantalla 2026-04-29 142630 Fabián Doman y un arranque complicado con su nuevo programa. Foto: X / @forofms.

De hecho, el programa quedó afuera del top 3 de lo más visto del canal. Al podio lo formaron Bendita con 2,6 puntos, Tele 9 central con 2,5 puntos y Tele 9 mediodía con 2,3 puntos de rating.