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Cristina Pérez no está contenta con el rating de LN+ y complica toda la programación: "Hay un quilombo"

Pampito reveló los detalles de la interna que tiene a las autoridades del canal entre la espada y la pared por la falta de compromiso de Cristina Pérez.

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¿Qué le pasó a Cristina Pérez en LN+? / Archivo MDZ

¿Qué le pasó a Cristina Pérez en LN+? / Archivo MDZ

Lo que nació como una apuesta fuerte para la grilla del 2026 terminó desatando un escándalo que las autoridades del canal ya no saben cómo frenar. La protagonista del conflicto no es otra que Cristina Pérez, quien atraviesa un momento de furia total tras los cambios en su horario y el derrumbe de su rating.

Cristina Pérez - Portada
Cristina P&eacute;rez atraviesa su crisis m&aacute;s profunda en LN+ tras el cambio de horario que afect&oacute; su performance.

Cristina Pérez atraviesa su crisis más profunda en LN+ tras el cambio de horario que afectó su performance.

En medio de esta interna feroz, la que terminó explotando fue su colega Débora Plager, cansada de los desplantes y las "llegadas tarde" que ya son moneda corriente en la señal de noticias.

El rating de la discordia: la sombra de Eduardo Feinmann para Pérez

El origen de este bombazo mediático radica en las planillas de IBOPE. Según relató Pampito en Puro Show, la periodista no digiere haber sido bajada una hora en la grilla, quedando expuesta a una competencia directa y brutal con Eduardo Feinmann, quien desde la pantalla de A24 la dobla en números.

Eduardo Feinmann - Portada (1)
El rating de Eduardo Feinmann se convirti&oacute; en la mayor pesadilla para la exconductora de Telefe Noticias.

El rating de Eduardo Feinmann se convirtió en la mayor pesadilla para la exconductora de Telefe Noticias.

"A ella se le está haciendo difícil el rating... El año pasado también perdía, pero daba más pelea", sentenció el periodista, marcando el inicio de una frustración que Cristina habría decidido canalizar de la peor manera.

Lejos de una convivencia pacífica, la relación entre las conductoras entró en una fase de guerra fría. La protesta de Pérez se traduce en un hábito que puso a Débora Plager en la mira: las demoras injustificadas.

Feroz interna en LN+ por culpa de Cristina Pérez.

La situación llegó a su punto máximo el viernes pasado, cuando Cristina apareció en el estudio 17 minutos tarde, obligando a su colega a "estirar" el aire de forma improvisada. "Débora Plager se cansó de que les pidan que estiren", detalló Pampito, dejando en claro que el clima en el set es de una incomodidad insoportable.

Débora Plager
D&eacute;bora Plager explot&oacute; contra su compa&ntilde;era luego de tener que cubrir casi 20 minutos de aire por una demora.

Débora Plager explotó contra su compañera luego de tener que cubrir casi 20 minutos de aire por una demora.

Desde la gerencia de LN+ el panorama es desolador. Al ser una figura de peso, el despido no es una opción sencilla, pero la rebeldía de la tucumana los tiene acorralados. "Hay un quilombo porque no saben cómo frenarla... las autoridades no saben más qué hacer con ella", concluyó el panelista.

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