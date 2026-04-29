Los curiosos posteos de Virginia Gallardo durante el informe de gestión de Manuel Adorni: "Esta trompa hermosa"

Durante el informe de gestión del Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, la diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo , fue el foco de una serie de publicaciones que, por supuesto, dieron mucho que hablar. Con una fotografía como protagonista, la política no dudó en arremeter contra el "ejército de trolls".

El ida y vuelta comenzó con una publicación del economista Sergio Chouza , quien compartió dos fotos. En la primera, la exvedette aparece maquillándose con una esponja y un espejo en mano, mientras que en la segunda se la muestra tomándose una selfie; momentos captados por el lente del fotógrafo Claudio Fanchi.

Ante la pregunta de Chouza, que consultaba: "¿Qué sentimiento te genera la 'Diputada Instagram'?", Gallardo decidió responder de manera tajante: "Que está re buena. ¿Te la presento? Solo eso, porque claramente no te daría bola. Besito" .

Acto seguido, Virginia decidió publicar en su cuenta de X otra foto, en donde se la ve maquillándose los labios y con expresión de beso. Al pie de la imagen, escribió: "Claudio Fanchi, ¿por qué no le sacás foto a esta trompa hermosa que les deja muchos besos?" .

virginia gallardo 2 La mujer recibió numerosos comentarios. X / @virchugallardo

Y cerró su descargo con una aclaración sobre el contexto: "PD: No sabía que limpiarme un labial o hacerme una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado. CÓMPRENSE UNA VIDA, TROLLS, me daría penita ser ustedes".

"Me hacen sentir importante"

virginia gallardo 3 La exmodelo arremetió contra los "haters". X / virchugallardo

Para rematar las repercusiones y el hate recibido, la diputada decidió publicar la foto final que resultó de aquel momento y expresó: "Acá les dejo la selfie que está publicada en mi Instagram. Vayan a comentar o hatear (lo único que saben hacer), que me aumentan el engagement. Ah, perdón, lo que indica que el contenido es relevante y genera una conexión significativa con la audiencia. Debo admitir que me hacen sentir importante".

Ante el accionar, los comentarios no tardaron en llegar: "Mientras vos jugas en el Congreso pasa esto en la argentina, yo sé que tú coeficiente intelectual solamente te da para ser novia de Fort, pero tené respeto por la sociedad argentina", "Se te paga un sueldo para que labures, no para que sigas siendo put*", "Totalmente disociados de la realidad. Venían a terminar con todo esto y lo terminaron agravando, llenando el Congreso de frívolas/os y poco preparadas/os diputada/os".