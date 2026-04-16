Durante la programación mañanera, lo que comenzó como un chiste, terminó por llevarse el hate en redes sociales.

El clima de risas en el streaming terminó pasándole una factura carísima a Ángela Torres. La reconocida cantante y actriz quedó en el centro de la polémica y se ganó el repudio masivo de los usuarios luego de protagonizar un momento sumamente incómodo en pleno vivo del ciclo Nadie Dice Nada de Luzu TV.

Todo comenzó como una supuesta prenda inofensiva al aire tras perder un juego, pero la falta de tacto de la artista terminó desatando una verdadera ola de indignación en el mundo virtual.

El indignante momento de Ángela Torres en Luzu TV Embed - Luzu TV en el ojo de la polémica tras una broma pesada de Ángela Torres: el motivo de la cancelación

En un arrebato de dudoso humor, Ángela aceptó el desafío de llamar en directo a Mauro Brito, su estilista de extrema confianza, para comunicarle la peor noticia que puede recibir un trabajador: que estaba despedido. Metida de lleno en su rol actoral, la cantante le mintió asegurando que había cerrado un proyecto gigante y que la propia discográfica le exigía cambiar de profesional. Con un tono serio, le expresó que se veía obligada a empezar a peinarse con otra persona para complacer a los directivos.

Fue recién ahí, al escuchar a su amigo llorando desconsolado, que Ángela frenó la farsa, le confesó que todo era una jugarreta del streaming y se excusó diciendo que la habían obligado y que estaba temblando por la situación.