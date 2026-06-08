Cuál será el destino de la fortuna y el legado del Indio Solari tras su muerte

Tras la multitudinaria despedida que tuvo lugar en Villa Domínico, la atención comenzó a trasladarse hacia un tema inevitable: qué ocurrirá con los bienes, los derechos y el legado del Indio Solari . La definición sobre el futuro de su obra, su sello, su imagen y su patrimonio abre una nueva etapa alrededor de una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Más allá del impacto emocional por su fallecimiento, ahora surge el interrogante sobre quién administrará todos los aspectos vinculados a su carrera artística y comercial. La experiencia de otras sucesiones de personalidades reconocidas demuestra que estos procesos pueden resolverse sin inconvenientes o extenderse durante años en medio de disputas.

En principio, el trámite sucesorio no presentaría mayores complejidades. La causa podría iniciarse en la Justicia civil de Morón, jurisdicción donde se produjo el fallecimiento. Una vez presentada la partida de defunción, los herederos estarán en condiciones de reclamar tanto los bienes materiales como los derechos relacionados con la producción artística y la utilización de la imagen del músico.

De acuerdo con las normas del derecho civil, el heredero principal es el hijo de la persona fallecida. Por ese motivo, todas las miradas apuntan a Bruno Solari, de 25 años, quien ocuparía un lugar central dentro del proceso.

indio solari y bruno El artista junto a Bruno Solari, su único hijo.

Otro aspecto clave será determinar si el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó o no un testamento. En caso de existir, la Justicia deberá analizar su validez. Si no hubiera un documento de ese tipo, se avanzará mediante una sucesión ab intestato, es decir, sin testamento, y será el magistrado interviniente quien establezca formalmente quiénes son los herederos.

Además de la cuestión patrimonial, también deberán considerarse los reclamos judiciales pendientes. Aunque no se espera una disputa familiar de gran magnitud por la herencia, la sucesión tendrá la responsabilidad de responder por eventuales indemnizaciones que la Justicia determine. Entre esos expedientes aparecen distintas demandas por daños y perjuicios iniciadas en el fuero civil porteño durante los últimos años, además de las presentaciones vinculadas al recital de Olavarría de 2017, donde murieron dos espectadores. Con el correr de los días se conocerán más detalles sobre el destino de los bienes del artista y la evolución de las causas judiciales que continúan abiertas.