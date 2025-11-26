Ángela Torres hizo una profunda reflexión al aire en LUZU TV: "¡Entre mujeres...!

La actriz y cantante se metió de lleno en el debate sobre la fidelidad y la sororidad. Sus colegas tardaron en reaccionar ante sus palabras.

La cantante Ángela Torres, una de las figuras habituales del programa Nadie dice Nada (LUZU TV), se encontró en el centro de la polémica al reaccionar de forma escandalizada ante la anécdota de una oyente. La confesión de una fanática que relató su intento por seducir a un hombre comprometido en un boliche, incluso sabiendo de su vínculo, sirvió como detonante para que la artista fijara una posición intransigente respecto a las relaciones ajenas y el concepto popularmente conocido como "Tatiana".

Códigos y sororidad: la postura de Ángela Torres Ángela Torres confirmó lo que todos esperaban. Ángela Torres sin filtros, en la emisión del programa de LUZU TV. Foto: Instagram @angelatorres La reacción de la exprotagonista de Simona fue inmediata y no dejó lugar a dudas. La mesa del ciclo radial se vio convulsionada por el testimonio explosivo, pero fue Ángela Torres quien reaccionó con una desaprobación categórica frente al comportamiento de la oyente, que admitió haberle dicho al joven: "Me gustaba un pibe en un boliche y para encararlo le dije que no me importaba que estaba de novio, que yo le iba a dar la mejor noche de su vida". La cantante interrumpió la historia y sentenció con vehemencia: “No, no, a la cucha, mala. Eso no se hace, no me gustan las pibas que hacen eso, no me gusta, está mal”.

La nieta de Lolita Torres remarcó que su visión sobre este tipo de conductas está enraizada en principios personales muy definidos, más allá de cualquier inseguridad en sus vínculos. “Yo nunca lo hice en mi vida. Me molestan las pibas que hacen eso”, afirmó, buscando desvincular su férrea posición de cualquier factor emocional propio: “Tenés que estar segura con tu pareja, eso aparte, es un canal aparte”. Así, dejó en claro que su postura se sostiene en una convicción de respeto y ética.

El mensaje final de Ángela Torres a sus compañeras El contundente mensaje de Ángela Torres sobre los códigos femeninos y las relaciones ajenas El contundente mensaje de Ángela Torres sobre los códigos femeninos y las relaciones ajenas. Video: LUZU TV Aprovechando la resonancia del momento, Ángela Torres elevó el tono de su mensaje hacia una declaración a favor de la solidaridad femenina. Hizo un llamado a la comunidad de mujeres a fortalecer sus lazos de apoyo mutuo y a resguardarse de situaciones que puedan vulnerarlas. El foco del comentario se desplazó entonces hacia la necesidad de aplicar códigos entre mujeres en un entorno que ya presenta desafíos inherentes.