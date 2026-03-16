Alfredo Leuco vivió un tenso momento en Israel y debió buscar refugio en vivo: el video

El periodista vivió una situación desesperante mientras se encontraba transmitiendo en vivo para LN+.

La guerra en Medio Oriente no da tregua y los medios de comunicación de todo el mundo viajaron hasta el lugar para mostrar en primera persona los detalles del conflicto bélico. Hasta Israel llegaron Nelson Castro para TN y Alfredo Leuco para LN+.

Alfredo vivió un tenso momento mientras se encontraba en vivo en una de las zonas de Israel más cercanas al Líbano y tuvo que buscar refugio en vivo, causando una fuerte preocupación en sus compañeros.

"Atención, están sonando las alarmas. Ahí no hay refugio, está en el medio de la ruta", comenzó diciendo el conductor mientras la imagen se quedaba con el periodista, quien finalmente se protegió en una especie de tanques que había a la orilla de la ruta.

El tenso momento que vivió Alfredo Leuco en Israel ¡De terror! Alfredo Leuco vivió un tenso momento en Israel y debió buscar refugió en vivo: el video "Estamos en la ciudad israelí más cercana al Líbano. Recién escuchamos varias detonaciones, sonaban como bombardeos o enfrentamientos en el sur del Líbano, sonaron las alarmas y no hay refugio en esta zona", contó.