El irónico posteo de Fernanda Iglesias tras el descargo de Yanina Latorre por el caso $LIBRA
La periodista arremetió contra la conductora de Amérca luego de que desmintió estar asociada a $LIBRA.
Fernanda Iglesias reveló una fuerte información que involucra de manera directa a Yanina Latorre con Marcos Novelli, uno de los apuntados por la causa $LIBRA. Luego de esto, la conductora se defendió y la panelista lanzó un irónico posteo.
"Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso Libra... Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli, donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram", comentó Iglesias.
Mientras que la conductora de América dejó en claro que "todo lo que están publicando es anterior al caso Libra; el caso Libra arrancó en febrero del 2025 y a mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024, me quieren involucrar para desviar".
El irónico posteo de Fernanda Iglesias tras las publicaciones de Yanina Latorre
Fernanda Iglesias no dudó en arremeter contra la expanelista de Ángel de Brito y compartió un picante e irónico posteo: "Tengo la causa, chichis, no empiecen a decir que es mentira ni nada de eso... Me voy a comer atún", comentó haciendo alusión a la frase que la conductora suele usar en redes.
Por otro lado, Yanina confirmó que no está siendo investigada en el caso $LIBRA y que la publicidad que realizó no fue justamente por la criptomoneda. También aclaró que en su programa mostrará todas las pruebas que desmienten la información brindada por Fernanda Iglesias.