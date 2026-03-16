El escándalo de la cripto $LIBRA salpica a Yanina Latorre y las redes no la perdonan: "Nadie es mileista gratis"

La mediática quedó en la mira por sus supuestos vínculos con la cripto investigada y terminó generando una ola de críticas en las redes sociales.

La polémica alrededor de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo episodio que mezcla política, negocios y figuras del espectáculo. Fernanda Iglesias difundió supuestas capturas de WhatsApp que vinculan a Yanina Latorre con el empresario Mauricio Novelli, quien se encuentra bajo investigación. En esos intercambios quedarían expuestos acuerdos para promocionar activos digitales en redes sociales y aparecería mencionado Javier Milei.

Según los mensajes filtrados, entre Novelli y Latorre habría existido una negociación para difundir contenido vinculado a criptomonedas en Instagram. En uno de los chats, el empresario insiste en avanzar con las publicaciones: "¿Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes". Además, en otro tramo de la conversación le habría ofrecido a la panelista un pago inmediato de 5.000 dólares si se registraba en una plataforma de criptoactivos y verificaba su identidad mediante un enlace referido.

fernanda iglesias vs castro Fue Fernanda Iglesias quien difundió la información sobre la mediática. La situación escaló cuando el intercambio tomó un tono político. En uno de los mensajes atribuidos a Novelli se lee: "Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo". A partir de esa frase, la conversación habría continuado con una pregunta directa de la conductora de Sálvese Quien Pueda: "Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?"; mientras que el empresario aseguró haber hablado recientemente con el mandatario antes de realizar una llamada privada que, según los chats difundidos, se extendió durante más de cinco minutos.

Luego de que los chats comenzaran a circular, Yanina Latorre salió a responder y negó cualquier vínculo con la promoción de la criptomoneda investigada. Si bien reconoció que los mensajes existían, aseguró que correspondían a acuerdos publicitarios previos y que no tenían relación con el caso. "Todo lo que están publicando es anterior al caso $LIBRA", explicó la mediática en una historia de Instagram. Y precisó: "El caso $LIBRA arrancó en febrero de 2025. A mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024". En ese mismo descargo también buscó despegarse de cualquier lectura política: "No hago política pero opino como quiero". "No valgo 3000 dólares", concluyó la expanelista de LAM.

portada yanina latorre La conductora de Sálvese Quien Pueda rompió el silencio en Instagram. Foto: captura de pantalla América TV Sin embargo, la información de Iglesias generó una gran repercusión en las redes sociales, sobre todo en X. Entre críticas, cuestionamientos y mensajes irónicos, el nombre de la conductora se convirtió rápidamente en uno de los más mencionados dentro de la plataforma.