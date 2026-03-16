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Yanina Latorre

Yanina Latorre rompió el silencio tras ser vinculada al caso $LIBRA y fue tajante: "Yo soy..."

La conductora de América realizó un contundente descargo luego de la información que reveló Fernanda Iglesias, periodista de El Trece.

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Yanina dejó en claro todo.&nbsp;

Yanina dejó en claro todo. 

Créditos: Archivo MDZ.

En las últimas horas, Fernanda Iglesias compartió un documento del caso $LIBRA, donde muestra que aparece el nombre de Yanina Latorre, conductora de canal América y una de las exfiguras de LAM, programa de Ángel de Brito.

La panelista de El Trece, expresó: "Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso Libra... Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli, donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram".

Yanina se hizo eco de esta publicación y realizó un contundente descargo: "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia a muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que era con el anterior".

El descargo de Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA

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Yanina Latorre se expresó en redes.

Yanina Latorre se expresó en redes.

"No hago política, pero opino lo que quiero. No valgo tres mil dólares", expresó en el final del primer escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram. Pero esto no fue todo, ya que siguió hablando sobre el tema.

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Yanina Latorre desmintió estar vinculada al caso $LIBRA.

Yanina Latorre desmintió estar vinculada al caso $LIBRA.

"Me pago mis cosas y me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie". También aclaró que "todo lo que están publicando es anterior al caso Libra; el caso Libra arrancó en febrero del 2025 y a mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024, me quieren involucrar para desviar".

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