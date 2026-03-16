Yanina Latorre rompió el silencio tras ser vinculada al caso $LIBRA y fue tajante: "Yo soy..."
La conductora de América realizó un contundente descargo luego de la información que reveló Fernanda Iglesias, periodista de El Trece.
En las últimas horas, Fernanda Iglesias compartió un documento del caso $LIBRA, donde muestra que aparece el nombre de Yanina Latorre, conductora de canal América y una de las exfiguras de LAM, programa de Ángel de Brito.
La panelista de El Trece, expresó: "Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso Libra... Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli, donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram".
Yanina se hizo eco de esta publicación y realizó un contundente descargo: "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia a muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que era con el anterior".
El descargo de Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA
"No hago política, pero opino lo que quiero. No valgo tres mil dólares", expresó en el final del primer escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram. Pero esto no fue todo, ya que siguió hablando sobre el tema.
"Me pago mis cosas y me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie". También aclaró que "todo lo que están publicando es anterior al caso Libra; el caso Libra arrancó en febrero del 2025 y a mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024, me quieren involucrar para desviar".