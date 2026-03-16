Yanina Latorre rompió el silencio tras ser vinculada al caso $LIBRA y fue tajante: "Yo soy..."

La conductora de América realizó un contundente descargo luego de la información que reveló Fernanda Iglesias, periodista de El Trece.

En las últimas horas, Fernanda Iglesias compartió un documento del caso $LIBRA, donde muestra que aparece el nombre de Yanina Latorre, conductora de canal América y una de las exfiguras de LAM, programa de Ángel de Brito.

La panelista de El Trece, expresó: "Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso Libra... Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli, donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram".

Yanina se hizo eco de esta publicación y realizó un contundente descargo: "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia a muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que era con el anterior".

El descargo de Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA Captura de pantalla 2026-03-16 085218 Yanina Latorre se expresó en redes. Foto: Instagram / @yanilatorre. "No hago política, pero opino lo que quiero. No valgo tres mil dólares", expresó en el final del primer escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram. Pero esto no fue todo, ya que siguió hablando sobre el tema.