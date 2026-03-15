Caso $LIBRA: diputados salen a hablar tras el "memo" que menciona pagos millonarios

Integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el caso del criptoactivo $ LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 a las 16:00 en el Congreso Nacional.

La actividad se realizará en el edificio de la Honorable Cámara de Diputados , aunque la sala en la que se desarrollará el encuentro será confirmada en las próximas horas.

La convocatoria se produce luego de que en los últimos días se conocieran nuevos elementos vinculados a la causa judicial, los cuales —según señalaron los legisladores— guardan relación con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025 .

Durante la conferencia, los diputados que integraron el organismo investigativo ofrecerán detalles sobre la información que trascendió recientemente y analizarán su posible vínculo con las conclusiones alcanzadas por el Congreso en el informe final.

También anticiparon que expondrán cuáles consideran que deberían ser los próximos pasos institucionales , tanto en el ámbito parlamentario como en el judicial.

La comisión investigadora fue creada para analizar el origen, funcionamiento y posibles irregularidades vinculadas al criptoactivo $LIBRA, que generó polémica política tras su difusión pública.

El nuevo elemento que reactivó la polémica

La convocatoria de los legisladores se produjo pocas horas después de que se conociera un dato incorporado al expediente judicial: una anotación hallada en el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli.

De acuerdo con documentos difundidos en la causa, el dispositivo contenía un registro que mencionaría un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al respaldo del presidente Javier Milei al criptoactivo.

El contenido del “memo” hallado en el celular

Según la documentación recuperada por peritos del Ministerio Público Fiscal, el registro encontrado en el teléfono de Novelli describiría una estructura de pagos vinculada a ese supuesto acuerdo.

El texto detalla tres instancias de pago que habrían sido realizadas en tokens o dinero en efectivo.

El esquema mencionado en el documento incluiría:

un pago inicial como adelanto,

un segundo desembolso asociado a la publicación de un tuit presidencial,

y un pago final relacionado con la firma de un contrato de asesoramiento en tecnología blockchain e inteligencia artificial.

Un archivo recuperado tras un intento de borrado

De acuerdo con los peritajes realizados en el marco de la investigación, el documento fue recuperado por especialistas luego de que aparentemente hubiera sido eliminado del dispositivo.

El hallazgo del archivo forma parte de las pruebas analizadas dentro de la causa judicial que investiga el funcionamiento del proyecto cripto y sus posibles conexiones políticas.

Los legisladores que convocaron a la conferencia anticiparon que durante el encuentro explicarán cómo estas nuevas revelaciones podrían impactar sobre las conclusiones elaboradas previamente por la comisión investigadora.