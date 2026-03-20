Causa $LIBRA: la explicación de Eduardo Taiano en medio del escándalo que salpica a Javier Milei

El titular la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, Eduardo Taiano , aclaró este viernes que las demoras en el el avance de la causa $ LIBRA tuvieron que ver con el "sumario administrativo" dictado por el procurador Eduardo Casal . La investigación alcanza al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el expediente figuran como imputados Hayden Mark Davis, vinculado a Kelsier Ventures; Julian Peh, de Kip Protocol; Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, asociados a Tech Forum Argentina; Bartosz Lipinski, de Cube Exchange; y Sergio Daniel Morales, ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en City Entertainment SRL.

Taiano, que subroga esa Fiscalía, señaló que "luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)".

"Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba 'en curso'. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador", añadió.

El informe final con "conclusiones rigurosas" fue "elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026".

La Fiscalía indicó que "la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados".

Pero esa medida "fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador general Casal había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad”. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026).

Según el fiscal Eduardo Taiano, las precisiones servirán para "llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso", concluyó.