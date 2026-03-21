Caso $LIBRA: investigan gestiones de Novelli para filtrar contactos con Milei

La investigación judicial por el caso de la criptomoneda $ LIBRA suma nuevos elementos que apuntan a presuntas gestiones para controlar y filtrar contactos con el presidente Javier Milei . En el centro de la escena aparece el lobista Mauricio Novelli , quien mantenía vínculos con actores del ecosistema cripto y, al mismo tiempo, contacto con el entorno de la Casa Rosada.

De acuerdo a documentación incorporada a la causa, en noviembre de 2024 se elaboró un borrador de acuerdo entre Novelli, Manuel Torres Godoy, Sergio Morales y el empresario estadounidense Hayden Davis, a través de su firma Kelsier Group. El documento, recuperado del celular del propio Novelli, establecía objetivos económicos y políticos vinculados al desarrollo de proyectos blockchain y al acercamiento con autoridades argentinas.

El análisis técnico fue encargado por el fiscal federal Eduardo Taiano a la DATIP y expone una serie de intercambios que evidenciarían la dinámica de ese entramado. Entre ellos, conversaciones con una funcionaria de Presidencia que, además de agradecerle un obsequio traído desde Estados Unidos, respondía consultas sobre empresarios interesados en acercarse al mandatario.

En uno de esos mensajes, Novelli indaga sobre un participante de un foro tecnológico que había intentado contactar directamente a Milei. Tras recibir una respuesta negativa, el lobista pidió ser informado ante cualquier nuevo intento, especialmente si provenía del ámbito cripto o blockchain, lo que para los investigadores sugiere un interés en monitorear y eventualmente canalizar esos vínculos.

Según un informe de Infobae, el mismo día en que figura el borrador del acuerdo, también se registraron estos intercambios, lo que para la fiscalía configura una coincidencia relevante en el marco de la pesquisa. El documento, aún sin firmas, planteaba metas como cerrar acuerdos por 10 millones de dólares, impulsar iniciativas de innovación tecnológica y promover el diálogo con figuras clave del Gobierno.

La causa también analiza el rol del evento Tech Forum realizado en octubre de 2024, donde Milei participó como expositor y en el que Novelli habría tejido contactos con empresarios del sector. Según la reconstrucción judicial, allí se habrían producido algunos de los primeros vínculos entre los involucrados.

Otro de los puntos bajo análisis es la secuencia de comunicaciones del 14 de febrero de 2025, día en que el Presidente promocionó el token en redes sociales. De acuerdo al informe, Novelli habría mantenido múltiples contactos con Milei en las horas previas y posteriores a la publicación.

La investigación busca determinar si detrás del lanzamiento de $LIBRA existió una maniobra destinada a inflar su valor de forma artificial para beneficiar a un grupo reducido de operadores. Según la denuncia, el activo digital experimentó una suba abrupta tras la difusión presidencial y luego sufrió una fuerte caída, generando ganancias para quienes ingresaron primero y pérdidas para inversores tardíos.

Mientras avanza la causa, los elementos recolectados refuerzan la hipótesis de posibles intermediaciones en el acceso al poder político, en un contexto donde se entrelazan intereses tecnológicos, financieros y vínculos con el Estado.