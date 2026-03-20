Caso $LIBRA: la oposición quiere acorralar al Gobierno y pide interpelar a Manuel Adorni y Karina Milei

Tras la difusión de nuevas pruebas que se suman al caso $LIBRA , incluidos chats y registros de llamadas del lobista Mauricio Novelli , sindicado como intermediario entre Javier Milei y los impulsores del token, la oposición aprovecha el envión de la causa y busca complicar más al gobierno.

Diputados que formaron parte de la comisión investigadora avanzaron con un pedido formal para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . A su vez, presentaron solicitudes de informes y acceso a la información pública dirigidas al propio Milei

Los legisladores opositores, encabezados por Maximiliano Ferraro , sostuvieron que “la gravedad institucional del caso y la implicación personal directa” del Presidente y su hermana “exigen respuestas inmediatas”. En la misma línea, remarcaron: “En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”.

La iniciativa fue acompañada por diputados de distintos bloques —entre ellos Coalición Cívica, Unión por la Patria y Provincias Unidas— que integraron la comisión investigadora. Según indicaron, los peritajes sobre el teléfono de Novelli aportaron información sobre supuestos vínculos comerciales con los hermanos Milei, incluyendo pagos en pesos y dólares desde 2021, cuando el actual jefe de Estado aún era diputado.

CASO $LIBRA : DIPUTADOS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA EXIGEN RESPUESTAS DE JAVIER MILEI, KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Diputadas y diputados que integraron la Comisión Investigadora del caso $LIBRA han formalizado hoy la presentación de un pedido de informes y de acceso a la…

En ese sentido, los firmantes señalaron que “la evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”.

Frente a la falta de respuestas oficiales, advirtieron que “el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional” y consideraron “indispensable que los responsables directos den explicaciones” para “restablecer la confianza en las instituciones”.

Días atrás, los mismos diputados habían acusado al Presidente de integrar una maniobra “planificada” y de “estafa”, a partir de un borrador que sugeriría un pago millonario vinculado a la promoción de la criptomoneda. También anticiparon que impulsarán una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano por presunto encubrimiento.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, advirtió sobre posibles irregularidades en la difusión del material judicial. “Es grave que se haya filtrado esa información”, afirmó, y agregó que “una persona que no estaba autorizada a acceder a este expediente habría sacado información; la cadena de custodia no está garantizada”.

“El sistema de frenos y contrapesos exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $LIBRA comprometen la ética pública”, insistieron los legisladores.