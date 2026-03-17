$LIBRA: Maximiliano Ferraro cruzó al ministro de Justicia por omitir las "imprudencias" de Milei y "la Jefa"

Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , tildara de "imprudente" acusar al presidente Javier Milei de cometer un delito por el caso $ LIBRA , el titular de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro , salió este martes a responder con los tapones de punta. "Antes de hablar de 'imprudencias' ajenas, sería bueno que empiece por las de Milei y la Jefa", replicó el dirigente de la Coalición Cívica.

"Señor Ministro Mahiques, En primer lugar, me gustaría recordarle que Ud. es Ministro de Justicia y no abogado defensor de alguna de las partes", inició Ferraro en un extenso posteo en redes donde salió a contestar los dichos de la última incorporación al Gabinete de Javier Milei.

En una entrevista televisiva, Mahiques había advertido que "el que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal" y que recién luego de un proceso de condena, donde intervienen varios magistrados, "alguien puede decir que una personas es culpable de un delito". "Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos", remató el ministro en diálogo con A24.

En el reportaje, el funcionario evitó dar precisiones sobre la investigación que alcanza al presidente y a su hermana, que este fin de semana dio un nuevo giro después de que se revelara el contenido del peritaje al celular del lobbista Mauricio Novelli.

En ese marco, Ferraro salió a contestarle a Mahiques y enumeró las "imprudencias" cometidas por los hermanos Milei relacionadas a la fallida criptomoneda.

Maximiliano Ferraro salió a cruzar al ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, por sus declaraciones sobre el caso $LIBRA.

"La imprudencia de quienes acercaron a los estafadores cripto al Presidente. La imprudencia de habilitar 16 reuniones con Mauricio Novelli en Olivos y en Casa Rosada. La imprudencia de publicar por primera vez el contrato de $LIBRA sin medir riesgo alguno. La imprudencia de usar la investidura presidencial para promocionar el proyecto ante miles de personas que confiaron y terminaron estafadas", enumeró el legislador en su posteo.

Y continuó: "La imprudencia de no haber tenido un solo control. La imprudencia de quienes manejaron e hicieron un negocio millonario con información privilegiada. La imprudencia de monetizar la figura del Presidente. La imprudencia de traer a Hayden Davis en un viaje relámpago para firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad con el Presidente".

"La Justicia tarda pero llega"

Además, Ferraro cuestionó al ministro de Justicia por "salir a opinar con mucha liviandad" pocos días después de haber llegado al cargo, y le cuestionó: "¿No se preguntó por qué, si el Presidente no tiene nada que ver en esto, no denunció a los personajes de la estafa?".

En ese sentido, el referente de la Coalición Cívica le sugirió a Mahiques, "con las mejores intenciones", que "se interiorice y que, en lugar de que se intimide a periodistas o se indague sobre sus fuentes, hable sobre las pruebas y su contundente contenido".

Y finalizó: "No repita un modus operandi y una argumentación ya conocidos por todos. Por último, sería grave cualquier intento de interferir en la causa o desviar su curso en busca de impunidad. La justicia tarda, pero llega. Saludos cordiales".