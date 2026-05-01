Cornejo anunció la construcción de un nuevo puente que atravesará el Acceso Sur

Durante su discurso de este viernes ante la Asamblea Legislativa , el gobernador Alfredo Cornejo anunció la adjudicación de varias obras viales pero también adelantó un proyecto de infraestructura clave en el departamento de Godoy Cruz. Se trata de un nuevo puente en la calle Aristóbulo del Valle de ese municipio que atravesará el Acceso Sur .

El mandatario provincial anunció que esta obra vial contará con una inversión de 5 millones de dólares y destacó que “permitirá integrar ambos lados del departamento de Godoy Cruz y eliminar el ‘efecto barrera’ del Acceso Sur” en esa zona.

El proyecto promete beneficiar directamente a más de 20.000 usuarios, además de descongestionar arterias clave como Sarmiento y Rawson, ya que este nuevo puente se ubicará en el medio de estas dos salidas del Acceso Sur.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí , explicó en conferencia de prensa luego del discurso del gobernador que ya se publicaron los borradores de los pliegos de esta licitación y que el proceso podría lanzarse próximamente.

“A partir del lunes van a ver los pliegos en la página del Fondo del Resarcimiento y en 15 días estimamos el llamado a licitación”, señaló la funcionaria.

Destacó que “es un puente muy esperado por el municipio de Godoy Cruz porque actúa la Ruta 40 como un límite físico”.

Asimismo, remarcó que va a mejorar la conectividad para todos los vecinos en su orientación Este-Oeste y además contribuirá a bajar la siniestralidad de otros puentes que están en esa zona.