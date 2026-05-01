Regreso de Manuel Adorni a las conferencias de prensa: la dura advertencia para los periodistas

El Gobierno nacional resolvió reabrir la sala de periodistas en la Casa Rosada , permitiendo nuevamente el ingreso de la prensa acreditada tras una semana de restricciones. Sin embargo, la medida llega acompañada de un endurecimiento en los controles internos.

La decisión se tomó luego de conversaciones entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de quien depende el área de seguridad a través de la Casa Militar. Desde el oficialismo sostienen que se buscó reforzar los protocolos tras una denuncia por presunto “espionaje”.

Aunque no se detallaron públicamente cuáles serán las nuevas medidas, fuentes oficiales señalaron que apuntarán especialmente a la toma de imágenes dentro del edificio y al uso de dispositivos tecnológicos no autorizados.

Durante los días en que se restringió el acceso a la prensa, se llevó adelante una “revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación”, con el objetivo de garantizar la seguridad presidencial. La decisión de cerrar temporalmente el ingreso había comenzado el 23 de abril, en medio de una creciente tensión entre el presidente Javier Milei y sectores del periodismo.

El conflicto se desató tras la difusión de imágenes del interior de la sede gubernamental en un informe televisivo, lo que motivó una denuncia penal impulsada desde el área de seguridad.

Investigación y polémica

La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Desde el Gobierno cuestionaron especialmente el uso de dispositivos como anteojos inteligentes para realizar filmaciones, algo que calificaron como una “violación” de las normas internas.

A pesar de que las imágenes difundidas eran similares a las disponibles públicamente en plataformas digitales, en la Casa Rosada insisten en que el foco está puesto en el material que no fue publicado.

Con la reapertura, también se espera el regreso de las conferencias de prensa encabezadas por Manuel Adorni, quien retomaría su agenda tras su reciente presentación en el Congreso. En paralelo, el funcionario continúa en el centro de la escena por cuestionamientos sobre su patrimonio, tema que derivó en una causa judicial aún en curso.