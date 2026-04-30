Adorni volverá a dar una conferencia y se reabre la sala de prensa de la Casa Rosada

El jefe de Gabinete retomará el contacto con los cronistas tras su informe de gestión en la Cámara baja y la polémica por la restricción al ingreso a la sede oficial.

Se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retome este lunes a las 11 los encuentros con la prensa en la sede del Poder Ejecutivo. La reaparición se da después de la presentación que realizó ante el recinto de la Cámara baja para rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno. Además, se dejó sin efecto la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a Casa Rosada.

El jueves de la semana pasada, sin que mediara una comunicación oficial previa, las autoridades vetaron el acceso de los cronistas a la habitual rueda informativa.

Las razones esgrimidas por el Ejecutivo En un primer momento, desde el Gobierno argumentaron que era necesario avanzar en las pesquisas en torno a una supuesta penetración de intereses rusos en distintos medios.

Esa situación había derivado en que profesionales pertenecientes a siete redacciones quedaran impedidos de ingresar al lugar habitual de cobertura por un lapso superior a las dos semanas.