Manuel Adorni se aferra al cargo: "Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sostuvo este viernes que no piensa renunciar por las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.

“No voy a renunciar. Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”, señaló el funcionario, quien se refirió a la investigación judicial: “La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia”.

“Muchos se han comido la curva, han mentido muchos, no les interesa la verdad y lo vamos a ver en la Justicia”, aseguró el ministro coordinador, en diálogo con El Observador.

A su vez, el exvocero negó que sea propietario de una offshore en el exterior en sociedad con su amigo Marcelo Grandio , denuncia que realizó en Comodoro Py el miércoles diputada nacional Marcela Pagano .

“No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”, afirmó.

En relación a las compras de propiedades que está mirando con lupa la justicia, el jefe de ministros contestó: “Tengo todo justificado. No hay nada que no esté justificado”. “Fueron 45 días de sistemáticas mentiras”, señaló Adorni, que sigue sin mostrar documentación.

Para el expanelista, los periodistas “arman una historia mediática en la cual yo la voy a desmentir cuando me pidan explicaciones en la Justicia”. Y sumó: “A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático”.

“Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. Yo no tengo que andar justificando cosas que no están mal”, sostuvo.

“Dijeron que me fui a Disney. Yo no conozco Disney, nunca fui en mi vida”, recalcó Adorni, quien también negó haber viajado a Río de Janeiro: “En los días que dijeron que estaba allá, yo estaba dando conferencias de prensa. Lo podés confirmar”.

Acerca de su informe de gestión en el Congreso, Adorni señaló que “hubo preguntas atinadas y otras que no eran acordes a lo que debió ocurrir”. “No es un tribunal de justicia, es un informe de gestión”, repitió.

A su vez, confirmó que el Gobierno denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. “Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia que hay que explicar”, planteó.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la reapertura de la sala de prensa en Casa Rosada

Consultado sobre el regreso de la sala de periodistas en Balcarce 50, el contador sostuvo que la medida se adoptó por grabaciones sin permiso. “Se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos”, adujo.

“No se puede permitir que filmen en lugares donde está prohibido”, indicó Adorni, quien anunció que habrá una revisión de protocolos para la labor periodística. Además, aclaró que entre el lunes o martes realizará una conferencia de prensa.